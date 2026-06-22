Entenrennen, Fußball und Co.: Das ist beim Sommerfest des FC Pfohren geboten

Die zweitägige Veranstaltung der Fußballer wartet mit viel Unterhaltung auf. Vor allem das Entenrennen lockt alljährlich eine große Zahl von Besuchern an.
Fußball, Musik, Unterhaltung und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie sollen das Sommerfest des FC Pfohren am Wochenende des 11. und 12. Juli prägen. Wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt, freut er sich darauf, Gäste aus nah und fern auf dem Sportgelände willkommen zu heißen und gemeinsam ein geselliges Sommerwochenende zu verbringen.