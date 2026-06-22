Entenrennen, Fußball und Co.: Das ist beim Sommerfest des FC Pfohren geboten

Die zweitägige Veranstaltung der Fußballer wartet mit viel Unterhaltung auf. Vor allem das Entenrennen lockt alljährlich eine große Zahl von Besuchern an.

Fußball, Musik, Unterhaltung und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie sollen das Sommerfest des FC Pfohren am Wochenende des 11. und 12. Juli prägen. Wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt, freut er sich darauf, Gäste aus nah und fern auf dem Sportgelände willkommen zu heißen und gemeinsam ein geselliges Sommerwochenende zu verbringen.

Das FCP-Sommerfest gehört seit vielen Jahrzehnten zu den festen Veranstaltungen im Kalender des Dorfes. Was einst zur Unterstützung des Vereins ins Leben gerufen wurde, hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Sportliche Wettkämpfe, musikalische Unterhaltung sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm sorgen Jahr für Jahr für beste Stimmung.

Los geht es sportlich. Den Auftakt macht am Samstag, 11. Juli, das Jugendfußball-Programm, bevor am Nachmittag der beliebte Elfer-Cup ansteht. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Familie. Neben dem traditionellen Frühschoppen erwarten die Besucher erneut Jugendfußball, Vorführungen, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sowie das Entenrennen auf der Donau, das jedes Jahr zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer anlockt. Der FC Pfohren freut sich auf zahlreiche Besucher und ein stimmungsvolles Sommerfest, so die Mitteilung.

Das detaillierte Programm

Der detaillierte Ablauf des Festprogramms: Am Samstag, 11. Juli, macht um 10.30 Uhr das E-Jugend-Turnier den Beginn. Um 13 Uhr steht ein D-Jugend-Spiel auf dem Programm, ehe es um 14.30 Uhr beim Sommerhock musikalisch wird. Um 15 Uhr gibt es noch ein C-Jugend-Spiel und um 17.30 Uhr startet mit dem Elfer-Cup ein Höhepunkt des Festwochenendes.

Den Startschuss für Sonntag, 12. Juli, gibt um 10.30 Uhr das F-Jugend-Turnier, parallel dazu startet um 11 Uhr der Frühschoppen. Um 12.30 Uhr spielen die Mädchen der C-Jugend, um 14 Uhr gibt es den Auftritt der Tanzmäuse. Um 14.30 Uhr startet das Kinderprogramm und um 15 Uhr findet das Entenrennen statt. Im Anschluss gibt es die Siegerehrung.