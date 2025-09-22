Entdeckungstour für den Gaumen: Das war bei der zehnten Neurieder Hofladentour geboten

Trotz des unbeständigen Wetters war die Hofladentour ein Erfolg. 14 Höfe öffneten ihre Tore und luden zu einem kulinarischen Erlebnis ein.

Wenn in Neuried zur Hofladentour eingeladen wird, packen die Bürger ihre Fahrräder aus und radeln durch die Gemeinde. Nicht nur die Leistungen der landwirtschaftlichen Betriebe laden zum Staunen ein, auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Die Hofläden laden dazu ein, sich mit Leckereien einzudecken. Organisiert wird die Hofladentour vom Arbeitskreis Tourismus, federführend Norbert Förtsch und Ernst Dörflinger, in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Dörflinger und Förtsch haben bei der Vorbereitung der Veranstaltung in diesem Jahr aber zum letzten Mal die Leitung übernommen. 2026 wird es die Hofladentour aber wieder geben – eine Lösung für die Organisation sei schon parat, erklärte Dörflinger unserer Redaktion.

Insgesamt 14 Neurieder Erzeuger boten in diesem Jahr auf ihren Höfen Einblicke, was alles hinter ihren regionalen Produkten steht. Die Veranstaltung startete mit einem ökumenischen Gottesdienst bei „S’Milde Obsthof“. Nach der Begrüßung lud der Ort zum Verweilen mit vielen Köstlichkeiten.

Von verschiedenen Kartoffeln bis hin zum Weißwurstfrühstück

Bei bestem Wetter startete die zehnte Hofladentour in Neuried. Leider spielte der Wettergott aber nicht den ganzen Tag mit: Zahlreiche Neurieder machten sich mit dem Fahrrad auf den Weg, um die Tour durch die landwirtschaftlichen Betriebe zu erleben. Als der Regen einsetzte, kehrten viele wieder nach Hause zurück. Zahlreiche Unerschütterliche ließen sich vom Regen aber nicht abhalten, bei den Angeboten zu verweilen und einen schönen Nachmittag bei guter Laune zu genießen. Unsere Redaktion hat sich bei den verschiedenen Hof-Stationen umgesehen.

Foto: Künstle

Wurth’s Kartoffelkiste präsentierte verschiedene Kartoffelprodukte und informierte über die Vielfalt der Kartoffelsorten. Beeindruckend war auch der Fuhrpark des Betriebs. In der Riedbrennerei Volker Roth konnten Edelbrände und Liköre verkostet und erworben werden. Beim Bioland-Gemüsebau Torsten Wurth zeigte das Essensangebot, wie schmackhaft frisches Gemüse zubereitet werden kann. Zum Kaffee und Kuchen lud unter anderem der Beerenhof Theo Spengler ein, während das Grillangebot von Landwirtschaft Zeil die Besucher mit Deftigem stärkte.

Gerne nutzten die Besucher die Veranstaltung, um in Gesellschaft schöne Stunden zu verbringen. Foto: Künstle

Stockers Spargelhof präsentierte, wie Spargel vielseitig verarbeitet werden kann, und die Hobbyimkerei Stocker bot verschiedene Bienenprodukte an. Im Hofladen Kostbar konnten Burger vom Weideschwein genossen werden. Die Hofbäckerei Rainer Schnebel bot Weißwurstfrühstück mit frischem Brot und Brezeln. Der Bauernladen und Geflügelhof Adam bot eines der umfangreichsten Essensangebote. In der Edelbrennerei Markus Wurth konnten Brände und Liköre verkostet werden. Bei der Hofbrennerei Speck – gemeinsam mit s’Ochsenhanse – gab es Burger und Würste von eigenen Hochlandweiderindern, dazu Cocktails und Edelbrände aus eigener Herstellung.

Öffnungszeiten

Wer nicht alle 14 landwirtschaftliche Betriebe in den drei Ortsteilen der Gemeinde Neuried am Sonntag besuchen konnte, hat die Möglichkeit während der Öffnungszeiten bei den Höfen vorbeizuschauen. Die Zeiten stehen auf dem Flyer der Hofladentour. Zu finden ist dieser unter www.neuried.net.