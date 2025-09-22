Entdeckungstour für den Gaumen: Das war bei der zehnten Neurieder Hofladentour geboten

Trotz des unbeständigen Wetters war die Hofladentour ein Erfolg. 14 Höfe öffneten ihre Tore und luden zu einem kulinarischen Erlebnis ein.
Wenn in Neuried zur Hofladentour eingeladen wird, packen die Bürger ihre Fahrräder aus und radeln durch die Gemeinde. Nicht nur die Leistungen der landwirtschaftlichen Betriebe laden zum Staunen ein, auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Die Hofläden laden dazu ein, sich mit Leckereien einzudecken. Organisiert wird die Hofladentour vom Arbeitskreis Tourismus, federführend Norbert Förtsch und Ernst Dörflinger, in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Dörflinger und Förtsch haben bei der Vorbereitung der Veranstaltung in diesem Jahr aber zum letzten Mal die Leitung übernommen. 2026 wird es die Hofladentour aber wieder geben – eine Lösung für die Organisation sei schon parat, erklärte Dörflinger unserer Redaktion.