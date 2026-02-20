Entdeckung bei Oberndorf: Hangrutsch zwischen Aistaig und Weiden? Spuren werfen Fragen auf

Warnbaken zwischen Aistaig im Neckartal und Weiden auf der Dornhaner Platte sorgen für Gesprächsstoff. Das Landratsamt klärt auf, was wirklich hinter den Erdbewegungen steckt.
Nachdem Felsstürze zwischen Oberndorf-Kernstadt und dem Lindenhof die Stadt 2025 über immer wieder in Atem gehalten und für (Teil-)Sperrungen gesorgt hatten, dürfte das Thema Hangrutsch ein sensibles sein. Aber handelt es sich bei der Stelle zwischen Aistaig und Weiden, auf die ein Oberndorfer Stadtrat aufmerksam machte, überhaupt um einen solchen? Wir fragen beim Landratsamt nach.