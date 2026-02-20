Entdeckung bei Oberndorf: Hangrutsch zwischen Aistaig und Weiden? Spuren werfen Fragen auf

Warnbaken zwischen Aistaig im Neckartal und Weiden auf der Dornhaner Platte sorgen für Gesprächsstoff. Das Landratsamt klärt auf, was wirklich hinter den Erdbewegungen steckt.

Nachdem Felsstürze zwischen Oberndorf-Kernstadt und dem Lindenhof die Stadt 2025 über immer wieder in Atem gehalten und für (Teil-)Sperrungen gesorgt hatten, dürfte das Thema Hangrutsch ein sensibles sein. Aber handelt es sich bei der Stelle zwischen Aistaig und Weiden, auf die ein Oberndorfer Stadtrat aufmerksam machte, überhaupt um einen solchen? Wir fragen beim Landratsamt nach.

Wer von Aistaig Richtung Weiden fährt, dem dürften kurz vor der Kurve am Regenüberlaufbecken mehrere Warnbaken aufgefallen sein. Direkt hinter der Schutzplanke wirkt der Boden aufgewühlt und uneben, stellenweise ist die Grasnarbe aufgerissen. Das Erdreich scheint in einigen Bereichen nachgegeben zu haben. Das liegt jedoch nicht an einem Hangrutsch, wie uns Andrea Schmider, Pressesprecherin des Rottweiler Landratsamtes, aufklärt.

Wildschweine waren aktiv

„An der Stelle waren tatsächlich Wildschweine aktiv“, teilt sie auf Nachfrage mit. Die Straßenmeisterei habe, als sie das Anfang Dezember bei der routinemäßigen Streckenkontrolle bemerkte, die Warnbarken aufgestellt. „Sie sollen verhindern, dass die Autofahrer zu nah ans Bankett fahren.“

Die Kollegen von der Straßenmeisterei hätten umgehend mit dem Jagdpächter für dieses Revier Kontakt aufgenommen, mit der Bitte, das Schwarzwild in diesem Gebiet stärker zu bejagen, damit weitere Schäden vermieden werden. Bisher seien keine Sauen mehr an der Stelle gewesen.

Oberboden aufgefüllt

Man habe bereits wieder Oberboden aufgefüllt, um die Böschung zu stabilisieren, und werde noch weiteres Material, das an anderer Stellen anfalle, aufbringen, kündigt Schmider an. „Aus Sicht unserer Straßenmeisterei genügen diese Maßnahmen; eine aufwendige Hangsicherung ist folglich nicht notwendig. Eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer besteht nicht“, stellt sie klar.