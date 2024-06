1 Mit einer Doppelbandpresse ergänzt der Kunststoffverarbeiter Ensinger sein Maschinenportfolio für die Herstellung von thermoplastischen Verbundwerkstoffen. Foto: Berndorf Band Engineering GmbH

Der Kunststoffverarbeiter Ensinger investiert in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten: Am Standort Ergenzingen wird in Kürze eine Doppelbandpresse in Betrieb genommen.









Die neue Anlage ermöglicht nach Angaben von Ensinger die effiziente Herstellung von thermoplastischen Verbundwerkstoffen. „Die Doppelbandpresse des österreichischen Anlagenbauers Berndorf Band Engineering kann jederzeit an die spezifischen Anforderungen angepasst werden; die einzelnen Komponenten wie Heiz- und Kühlmodule sowie verschiedene Pressentypen lassen sich flexibel kombinieren. Der modulare Aufbau ermöglicht die Durchführung komplexer Arbeitsschritte in einer einzigen Produktionslinie“, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.