Eine Woche Vollsperrung in Rottweil

ENRW schließt Trafo an

1 Der Verkehr wird umgeleitet (Symbolfoto). Foto: IMAGO Bihlmayerfotografie

Wegen Arbeiten der ENRW wird eine wichtige Verkehrsader in Rottweil ab Montag voll gesperrt.









Die Energieversorgung Rottweil (ENRW) schließt ab Montag, 10. Juni, eine neue Trafostation an das Versorgungsnetz an. Aus diesem Grund wird die Oberndorfer Straße auf der Höhe zwischen Haus Nummer 13 und dem Spital am Nägelesgraben bis voraussichtlich Samstag, 15. Juni, voll gesperrt.