Ein Leser will seinen Erdgaslieferanten wechseln – eigentlich ein Klacks. Doch dann geht alles schief, was schief gehen kann.

Eigentlich ist so ein Wechsel des Erdgasanbieters in Deutschland einfach. Man sucht sich aus einer Vielzahl von Angeboten den passenden Anbieter raus, kündigt beim bisherigen Lieferanten und setzt fest, wann der neue Anbieter liefern soll. Dass etwas, das eigentlich einfach sein müsste, nicht immer reibungslos funktioniert, musste ein Leser schmerzlich feststellen.

Unser Leser, wir nennen ihn Herr Mager, entscheidet sich Anfang des Jahres von seinem bisherigen Erdgasunternehmen, der NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH, auf die Pfalzwerke GmbH in Ludwigshafen umzusteigen. Er kündigt fristgerecht zum 31. März. Ab 1. April soll „1.2.3energie“ der Pfalzwerke übernehmen.

Wechsel scheitert

Doch das eigentlich reibungslose Verfahren gerät ins Stocken. Die Pfalzwerke liefern nicht. Und der Grund ist die ENRW, bei der Herr Mager nun in der Ersatzversorgung klemmt.

Der Rottweiler recherchiert und findet heraus: Damit ein Wechselprozess von einem Gasanbieter zum anderen funktionieren kann, muss der lokale Netzbetreiber – hier ist es die ENRW – dem Wechsel zustimmen. „Die Wechselfristen sind im Energiewirtschaftsgesetz unter Paragraf 20a bundeseinheitlich festgelegt“, erklärt Mager.

Die drei am Wechselprozess beteiligten Marktteilnehmer – also der alte Lieferant, der Netzbetreiber und der neue Lieferant – müssen nach den Richtlinien der Bundesnetzagentur für alle Wechselvorgänge einem einheitlichen und automatisierten Prozess folgen. Wobei der Netzbetreiber einen Lieferantenwechsel durchaus ablehnen kann. Allerdings nur, wenn es dafür gesetzlich definierte Gründe gibt.

Teure Ersatzversorgung

Gründe können etwa Zweifel an der Bonität sein oder falsche Angaben im Vertrag , oder wenn Kündigungsfristen nicht eingehalten wurden. Die Bundesnetzagentur informiert hier ausführlich auf ihrer Seite.

Bleibt die Freigabe des Netzbetreibers aus, landet der Verbraucher in der Ersatzversorgung des Netzbetreibers. Und die orientiert sich am aktuellen Marktpreis. Genau so ist es Herrn Mager nun ergangen.

„Von der ‚1.2.3energie‘ habe ich erst Ende April erfahren, dass sie die Belieferung ab 1. April wegen der fehlenden Freigabe der ENRW nicht fristgerecht aufnehmen konnte. Ich habe daraufhin unverzüglich die ENRW Rottweil angerufen und mich nach dem Grund der Nichtfreigabe erkundigt“, erklärt Mager gegenüber unserer Zeitung.

Umstellung ist schuld?

Was er dort erfährt: Ein neues Abrechnungssystem bei der ENRW habe zu Umstellungsproblem geführt. Darüber informiert hatte die ENRW allerdings nicht. Und auch auf die Verbraucherbeschwerde, die Mager daraufhin veranlasste, und auf die die ENRW hätte binnen vier Wochen antworten müssen, kommt keine Reaktion. Eine E-Mail an Geschäftsführer Stefan Kempf bleibt unbeantwortet.

Und so sitzt Mager auch mehr als drei Monate nach dem geplanten Lieferantenwechsel noch immer in der Ersatzversorgung der ENRW fest.

Komplex und zeitintensiv

Wir fragen beim Versorger nach. Diese will nicht so recht aus der Deckung. Ob der geschilderte Fall so richtig sei, „muss im Einzelfall geprüft werden“. Ein Lieferantenwechsel sei ein komplexer, IT-gestützter und automatisierter Massenprozess. Die Entscheidung, ob ein Wechsel akzeptiert oder abgelehnt wurde, erfolge automatisiert.

Richtig sei, dass es „durch die umfangreiche Systemumstellung bei der ENRW zu Verzögerungen in der Bearbeitung von Kundenanliegen gekommen ist und teilweise noch kommt. Die Prüfung bei Lieferantenwechseln ist zudem besonders komplex und zeitintensiv. In manchen Fällen ist die Einbindung eines IT-Dienstleisters notwendig. Oftmals ist außerdem ein bilateraler Austausch mit dem Lieferanten notwendig“, schreibt die ENRW.

Auf Fehlersuche

Aufgrund der hohen Anzahl an Anliegen könne es aktuell zu längeren Bearbeitungszeiten kommen. „Dies entspricht nicht dem Qualitätsanspruch der ENRW. Daher bitten wir die betroffenen Kunden ausdrücklich um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.“

Grundsätzlich setze der lokale Energieversorger „alles daran, auftretende Probleme zu beheben und eine gute Lösung“ für die Kunden zu finden. Zunächst sei es jedoch notwendig, den Grund für die Ablehnung zu ermitteln. „Abschließend können wir eine passende Lösung erarbeiten“, so die ENRW.

Unterstützung angefragt

Herr Mager hat zwischenzeitlich die Schlichtungsstelle Energie und den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur um Unterstützung gebeten. Sei er unverschuldet in der Ersatzversorgung gelandet, habe er einen Schadensersatzanspruch gegenüber der ENRW, sagt er. Auch über diesen hätte die ENRW ihn übrigens informieren müssen. „Hat sie aber nicht getan!“