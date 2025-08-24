Enri-Theater in Berneck: Kinder schnuppern beim Ferienprogramm Bühnenluft

Beim Kinderferienprogramm im Bruderhaus Berneck beim Enri-Theater lernten zehn Kinder, worauf es beim Theater ankommt.
Auf der Bühne stehen, in eine Rolle schlüpfen und mit der Darbietung begeistern – beim Kinderferienprogramm im Bernecker Bruderhaus konnten zehn Kinder Theaterluft schnuppern. Und das von Anfang bis zum Ende: Die Kostüme auswählen, ein Stück entwickeln und es schließlich aufführen. Dafür wählten die Kinder aus dem Kostümfundus von Andrea Weber die Verkleidung ihrer Wahl aus – danach wurde in Gruppen überlegt, wie die Geschichte aussehen könnte.