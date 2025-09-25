Enhanced Games: Ex-Schwimmerin kritisiert Kusch-Wechsel zu Dopingspielen

Mit seinem Schritt zu den Enhanced Games sorgt Marius Kusch für Aufsehen in der Schwimmszene. Er ist der erste Deutsche bei dem Event. Dorothea Brandt hat eine klare Meinung dazu.
Berlin - Für Ex-Schwimmerin Dorothea Brandt ist der Wechsel ihres früheren Teamkollegen Marius Kusch zu den umstrittenen Enhanced Games so etwas wie ein Verrat an den Idealen des Sports. "Irgendwie fühlt es sich schon so an. Wir haben eigentlich gewisse Werte, gewisse Haltungen - und da rückt jetzt jemand aus diesem Kreis aus, der das jahrelang mitgetragen hat. Das ist für mich erstmal schwer zu verstehen", sagte die frühere Aktivensprecherin des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) der Deutschen Presse-Agentur.