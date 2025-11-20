Engstelle Werderstraße: Die Stadt Lahr will das Parken am Straßenrand einschränken

Das Parken am Fahrbahnrand sorgt regelmäßig für gefährliche Situationen in der Werderstraße. Das Lahrer Rathaus will handen – und zwar sehr schnell.

Wer, vor allem in den Hauptverkehrszeiten, von Sulz nach Lahr will, kommt spätestens am Eingang zur Kernstadt ins Schwitzen. Auf einer Länge von knapp 100 Metern reihen sich am Rande der Werderstraße parkende Autos Stoßstange an Stoßstange. Das bedeutet meist: Auf die Gegenfahrbahn lenken, Gas geben und hoffen, dass aus der nicht einsehbaren Kurve am Ende der Pkw-Schlange nicht im nächsten Moment ein Fahrzeug schießt – und so für gefährliche Enge auf der Straße sorgt.

Beschwerden häufen sich Die Beschwerden von Verkehrsteilnehmern über die Situation in der Werderstraße häuften sich zuletzt, insbesondere da die Zahl der am Straßenrand abgestellten Autos eher größer als kleiner wird. Mehrere Leser haben sich bei der LZ gemeldet, und auch im Rathaus ist das Thema aufgeschlagen, wie Guido Schöneboom auf Nachfrage berichtet.

Bislang keine nennenswerten Unfälle

„Wenngleich die Unfallstatistik an dieser Stelle völlig unauffällig ist, ist uns die Situation und das potenzielle Risiko, das von ihr ausgeht nicht unbekannt“, so der zuständige Bürgermeister. Im Rathaus habe man bereits über mögliche Lösungen nachgedacht. Es lag sogar schon ein fertiges Konzept vor, für den Fall, dass die Sport-Kita an der Dammenmühle gebaut würde. Das ist seit dem gegenteiligen Beschluss des Gemeinderats aber bekanntlich obsolet. Dennoch will die Verwaltung zeitnah handeln.

Mitte Dezember soll es eine Lösung geben

In den nächsten Wochen – Schöneboom visiert „Mitte Dezember“ an – soll es zunächst „mobile Maßnahmen“ geben, sprich: Es werden vorübergehend Parkverbotsschilder aufgestellt, sodass ausreichend Lücken zum Ausweichen bei Gegenverkehr entstehen. Langfristig soll das Parken in der Werderstraße mittels Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn reglementiert werden, erklärt der Erste Beigeordnete. So wie es einige Hundert Meter entfernt auf der Lahrer Straße in Sulz bereits umgesetzt wurde.

Wie viele Stellplätze fallen weg?

Wie viele Stellplätze dadurch wegfallen, vermag Schöneboom noch nicht zu sagen; dazu müsse man sich bei einer Begehung erst noch einmal ein genaues Bild vor Ort machen. „Aber ich denke, dass hier die Sicherheit im Straßenverkehr vor allem anderen kommen sollte.“