Engstelle Werderstraße: Die Stadt Lahr will das Parken am Straßenrand einschränken

Das Parken am Fahrbahnrand sorgt regelmäßig für gefährliche Situationen in der Werderstraße. Das Lahrer Rathaus will handen – und zwar sehr schnell.
Wer, vor allem in den Hauptverkehrszeiten, von Sulz nach Lahr will, kommt spätestens am Eingang zur Kernstadt ins Schwitzen. Auf einer Länge von knapp 100 Metern reihen sich am Rande der Werderstraße parkende Autos Stoßstange an Stoßstange. Das bedeutet meist: Auf die Gegenfahrbahn lenken, Gas geben und hoffen, dass aus der nicht einsehbaren Kurve am Ende der Pkw-Schlange nicht im nächsten Moment ein Fahrzeug schießt – und so für gefährliche Enge auf der Straße sorgt.