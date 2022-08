Gechinger Gewalttat vor Gericht Ein brutaler Mord wegen knapp 18.000 Euro?

Diese Tat hat auch über den Landkreis Calw hinaus für Entsetzen gesorgt. Im Oktober vergangenen Jahres soll in Gechingen eine 48-jährige Frau ihre eigene Mutter ermordet haben. Das mutmaßliche Motiv: Habgier. Der Prozess dazu hat am Freitag am Landgericht in Tübingen begonnen.