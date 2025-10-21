Engpass an Wohnungen: Mietpreise auf hohem Niveau – so ist die Lage in Hechingen

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt bleibt angespannt. Gebaut wird zu wenig; die Nachfrage steigt. Elisabeth Klaiber von der Kreisbau Hechingen spricht über Probleme und Lösungen.
Die Bautätigkeit ist in jüngster Zeit zurückgegangen, gleichzeitig steigt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Auch in Hechingen und Umgebung nimmt der Druck auf dem Wohnungsmarkt zu, insbesondere in zentraler Lage. Im Interview spricht Elisabeth Klaiber, Geschäftsführende Vorständin der Kreisbaugenossenschaft Hechingen, über gestiegene Mietpreise, wer es bei der Wohnungssuche besonders schwer hat und wo die Politik nachbessern muss.