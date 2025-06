Englische Kultband: Konzertfilm: Depeche Mode überrascht mit neuem Song

1 Auf dem Tribeca Festival in New York hat "Depeche Mode" im Abspann ihres Konzertfilms ein bisher unveröffentlichtes Lied abgespielt. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa Damit hatten die Fans nicht gerechnet: Beim Abspann des Konzertfilms ertönt plötzlich ein neuer «Depeche Mode»-Song. Aber nicht alle Geheimnisse will die Kultband auf einmal lüften.







New York - Die englische Synth-Rock-Band Depeche Mode hat bei der Vorstellung ihres Konzertfilms auf dem Tribeca Festival in New York Fans mit einem neuen Song überrascht. Besucher des Films "Depeche Mode: M" identifizierten das während des Abspanns am Donnerstagabend (Ortszeit) abgespielte Lied unmittelbar begeistert als bis dato unbekannten Song.