Todesfall: Tödlicher Autounfall: Jota vom FC Liverpool gestorben

Bei einem schrecklichen Autounfall kommt Portugals Fußball-Nationalspieler Jota ums Leben. Auch sein Bruder überlebt nicht. Nicht nur sein Club, der FC Liverpool, ist in tiefer Trauer.

Cernadilla - Der portugiesische Fußball-Nationalspieler Diogo Jota vom FC Liverpool ist bei einem Verkehrsunfall in Spanien ums Leben gekommen. Über den Tod des 28-Jährigen berichten mehrere Medien aus Spanien und England unter Berufung auf die spanische Polizei übereinstimmend. Wenig später bestätigte auch der portugiesische Fußballverband den Todesfall. Bei dem Unfall kam auch Jotas 25 Jahre alter Bruder ums Leben.

"Der portugiesische Fußballverband und der gesamte portugiesische Fußball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva heute Morgen in Spanien", schrieb der Verband bei X. Er sei nicht nur ein fantastischer Spieler gewesen, "sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mit- und Gegenspielern respektiert wurde, der eine ansteckende Freude ausstrahlte und ein Bezugspunkt in seiner Gemeinschaft war."

Jota spielte seit September 2020 für Liverpool und wurde mit dem Team in der vergangenen Saison englischer Meister. Für Portugal absolvierte der Angreifer 49 Länderspiele. Er erzielte 14 Tore. Diogo Jota hatte erst vor rund zwei Wochen geheiratet.

Auto stand in Flammen

Medienberichten aus Spanien und Portugal zufolge verunglückte Jota mit seinem Bruder am frühen Morgen. Der Unfall soll sich auf der Autobahn 52 in Höhe der Gemeinde Cernadilla ereignet haben.

Die zuständige Einsatzzentrale soll demnach mehrere Anrufe erhalten haben, in denen sie auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde. Laut der britischen BBC verunglückten die beiden in einem Sportwagen bei einem Überholmanöver.

Das Auto soll demzufolge von der Straße abgekommen und in Flammen aufgegangen sein. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der beiden jungen Männer bestätigen können, als sie am Unfallort eintrafen.

Laut "Zamora24horas" sollen beide Männer bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen und die sterblichen Überreste in ein forensisches Institut gebracht worden sein. Jotas Bruder spielte in der zweiten portugiesischen Liga für den FC Penafiel.