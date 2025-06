Enges Finale in B-Liga: SC Kappel schnappt sich Titel mit Sieg im Topspiel

Im Topspiel gegen Münchweier ging es für den SCK am letzten Spieltag um viel. Mit einem Sieg sorgte das Team dafür, dass sich in den Top drei nichts mehr verschob – und feierte.

FC Langenwinkel - FSV Seelbach II 3:12 (2:8). Für den neuformierten FC Langenwinkel geht eine schwierige erste Saison zu Ende. Die Mannen von Waldemar Vollmer und Vitali Kruß schlossen die Pflichtspiele mit 227 Gegentoren – bei 24 erzielten Treffern – auf Rang elf ab, mussten also viel Lehrgeld bezahlen. Jeder Gegner, der gegen den FC antrat, durfte sich über drei Punkte freuen – mit Ausnahme des Schlusslichts FC Lahr-West und dem SV aus Kippenheimweiler. Zu diesen sechs Punkten kommen noch zwei Punkte aus zwei Teilerfolgen in der Bilanz dazu.

Tore: 0:1 Burkart (1.), 0:2 Wagner (9.), 0:3 Thrams (17.), 0:4 Wagner (22./FE), 0:5 Wagner (25.), 0:6 Wagner (27.), 1:6 Klein (35./FE), 1:7 Burkart (36.), 1:8 Schwörer (37.), 2:8 Grinke (41.), 2:9 Burkart (48.), 2:10 Lutz (62.), 2:11 Wagner (63.), 3:11 Klein (70./FE), 3:12 Linster (78./FE).

SG Nonnenweier-Allmannsweier - SC Orschweier 0:3 (0:0). Der SC Orschweier, zu Beginn der Rückrunde noch der Primus, hat es letztendlich noch als Zweiter ins Ziel geschafft. Nach einem Einbruch zu Beginn des Jahres musste die Truppe von Ümit Sen den ersten Rang an den SC aus Kappel abgeben. Auch der SV Münchweier saß dem SCO im Nacken. Doch nach dem anfangs noch schwierigen Unternehmen in Allmannsweier durfte das Team nach einem 3:0 doch noch die Vizemeisterschaft bejubeln.

Tore: 0:1 Schmidt (79.), 0:2 Schwab (81.), 0:3 Schwab (90.+3).

SG Ettenheimweiler/Wallburg - SV Kippenheimweiler 2:2 (0:2). Die Süd-SG aus Ettenheimweiler und Wallburg hätte auf dem Sportplatz in Ettenheimweiler die Saison liebend gerne mit einem Erfolg abgeschlossen, musste sich aber gegen die Grünen aus Kippenheimweiler nach einem 0:2-Pausenrückstand nur mit einem 2:2 zufriedengeben. Nach etwas verschlafener Anfangsphase und etwas lauterer Kabinenpredigt verhinderten Marius Paul und Radoslav Zihala noch eine Heimpleite.

Tore: 0:1 Wagner (20.), 0:2 Hurst (43.), 1:2 Paul (69.), 2:2 Zihala (76.).

TuS Mahlberg - SV Grafenhausen 2:3 (1:1). Grafenhausen verabschiedete sich beim TuS in Mahlberg durch drei Treffer ihres sehr treffsicheren Übungsleiters Sebastian Metzger mit einem Auswärtssieg in die Sommerpause. Dennoch reichte es für die Grünen nicht, um an den Blauen aus Mahlberg vorbeizuziehen. Der TuS legte zwar zwei Mal vor, brachte diesen Vorteil aber nicht ins Ziel. In der letzten halben Stunde traf Metzger doppelt und das 2:3 war perfekt.

Tore: 1:0 Hienerwadel (10.), 1:1 Metzger (21.), 2:1 Kiesel (52.), 2:2 Metzger (60.), 2:3 Metzger (75.).

SC Kappel - SV Münchweier 2:1 (1:0). Kappel ist durch. Mit einem zwar knappen, aber unterm Strich verdienten 2:1-Sieg im Spitzenspiel verteidigten die Rot-Weißen gegen den SV Münchweier ihre führende Position und schafften nach zwei Jahren Kreisliga B wieder den Sprung in die A-Liga. Den größten Anteil am Aufstieg gebührt sicher Spielertrainer Yasin Ilhan, der wieder zweifach traf und während der gesamten Spielzeit insgesamt 28 Mal im gegnerischen Gehäuse zuschlug.

Tore: 1:0 Ilhan (22.), 1:1 Barthruff (69./ET), 2:1 Ilhan (75.).

FC Lahr-West - SV Schmieheim 1:3 (1:1). Die in der Vorrunde noch punktgleich mit dem SC Orschweier die Tabelle anführenden Schmieheimer Kicker durften zu dem Zeitpunkt noch auf einen Spitzenplatz hoffen. Doch durch Niederlagen gegen die unmittelbar um den Titel kämpfenden Mannschaften ist dies Schnee von gestern. Zu Gast beim Schlusslicht im Westen von Lahr mobilisierte der SV nochmals alle Kräfte und wollte die Saison unbedingt mit einem Dreier beenden. Das glückte den Gästen.

Tore: 1:0 Rana (8.), 1:1 Siefert (13.), 1:2 Zielony (49.), 1:3 Zielony (63.).

KREISLIGA B STAFFEL II. SG Friesenheim - FV Rammersweier II 6:0 (1:0). Die SG Friesenheim durfte sich nach dem glatt gewonnenem letzten Saisonspiel gegen die Reserve des SV Rammersweier mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Dabei machten die Schützlinge von Michael Kunz nach nur einem Treffer von Raphael Lauer im ersten Durchgang nach dem Seitenwechsel das halbe Dutzend voll. Gleich fünf weitere SG-Akteure trugen sich nach der Pause in die Torschützenliste ein. Friesenheim beendet die Saison auf dem sechsten Rang.

Tore: 1:0 Lauer (23.), 2:0 Oertel (53.), 3:0 Uhl (68.), 4:0 Giessler (70.), 5:0 Curtaz (75.), 6:0 Weber (81.).

KREISLIGA B STAFFEL III. SG Dörlinbach-Schweighausen - FC Wolfach 3:2 (3:2). Die SG darf Trainer Roland Burger mit einem Sieg und der FC Wolfach muss Adrian Karkoschka mit einer Niederlage in die Jugendarbeit verabschieden. Auf dem Sportplatz in Schweighausen war für den FCW sicher mehr drin, denn auch die Elf aus dem Bergdorf vollbrachte bei dem schwülen Wetter keine Glanzleistung. Es blieb hüben wie drüben bei einer soliden Vorstellung. Diese reichte der SG zu einem Abschlusssieg, aber nicht, um noch am FC vorbeizuziehen.

Tore: 1:0 Erb (1.), 2:0 Müllerleile (8.), 3:0 Makrutzki (19.), 3:1 Armbruster (30.), 3:2 Alpergin (44.).

KREISLIGA A NORD. SF Kürzell - FV Urloffen 3:3 (1:1). Die Sportfreunde fuhren im Heimspiel gegen den Ligavierten Urloffen einen wichtigen Punkt ein, können aber bei zwei Punkten Rückstand auf den sicheren viertletzten Rang noch nicht durchatmen. Nach gutem Start der SF gelang den stärker werdenden Gästen die Führung, was Bensch bald korrigierte. Nach einer Stunde Freude in Kürzell über Leuthners 2:1. Doch das war bald Vergangenheit, denn per Doppelschlag durch Frammelsberger und Soth drehte der FVU das Ergebnis. Jetzt war der Abstiegskandidat wieder gefragt und hatte durch Huska die richtige Antwort. Torhüter Bühler parierte noch einen Strafstoß und bewahrte die SF damit vor einer Niederlage.

Tore: 0:1 Wörner (21.), 1:1 Bensch (33.), 2:1 Leuthner (61.), 2:2 Frammelsberger (76.), 2:3 Soth (77.), 3:3 Huska (81.).

FC Ottenheim - SV Ödsbach 4:1 (3:0). Beim FC Ottenheim sieht es nach dem Sieg im Abstiegskampf etwas besser aus. Sechs Punkte sind noch zu holen und vier Zähler beträgt der aktuelle Vorsprung der Riedelf auf den letzten Abstiegsrang. Sehr wichtig für die Truppe von Thorsten Ottmann und Benjamin Ziegler war der ebenso glatte wie verdiente Heimsieg gegen den SV Ödsbach, der nach dieser Saison eine Spielgemeinschaft mit dem SV Lautenbach eingeht. Die Hausherren waren gleich richtig wach, legten nach drei Zeigerumdrehungen durch Steiner vor und durch Schreiber und Hamm noch vor dem Pausenpfiff nach. Eine kurze Schwächephase nutzen die Gäste mit dem ersten Angriff nach der Pause zum Anschlusstreffer.

Tore: 1:0 Steiner (3.), 2:0 Schreiber (30.), 3:0 Hamm (37.), 3:1 Sester (46.), 4:1 Hamm (55.).

FV Zell-Weierbach - FC Neuried 1:0 (1:0). Ein Foulelfmeter, bereits nach weniger als zehn Minuten von Torjäger Andreas Falk verwandelt, war einer der wenigen Höhepunkte der Begegnung zwischen dem FV Zell-Weierbach und dem FC Neuried. Die Truppe von Dirk Feger steht ja bereits seit längerem als erster Absteiger fest, verkaufte sich bei den Junker-Schützlingen aber recht ordentlich. Mit zunehmender Spieldauer machten sich bei beiden Teams die hohen Temperaturen bemerkbar. In den zweiten 45 Minuten hatten die Gäste gleich zweimal die Möglichkeit zum Ausgleich, wurden aber nicht für ihre Bemühungen belohnt.

Tor: 1:0 Falk (9./FE).