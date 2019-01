Engen/Geisingen Unfall auf A 81: Richtung Singen wieder frei

Der Lkw-Fahrer hatte gegen 4.40 Uhr beim Überholen im Bereich der Immensitz-Brücke auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Gespann verloren, das Fahrzeug war umgekippt. Der Fahrer war dabei schwer verletzt worden.

Was folgte, war eine Komplettsperrung der Autobahn in beide Richtungen. Verkehrsteilnehmer standen über Stunden im Stau und wurden vom DRK mit warmen Getränken versorgt. Währenddessen wurde der umgekippte Lkw von einem Spezialkran geborgen. Ein Sachveständiger war vor Ort. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet.

Auch am späten Donnerstagnachmittag bestand die Sperrung weiterhin. Kurz nach 16 Uhr gab die Polizei in Konstanz über Twitter bekannt, dass die Fahrbahn in Richtung Singen wieder für den Verkehr freigegeben ist. Die Sperrung in Richtung Stuttgart dauert aktuell noch an.