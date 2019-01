Engen/Geisingen Unfall auf A 81: Autobahn wieder frei

Die Verkehrsteilnehmer, die im Bereich der Unfallstelle im Stau standen, sowie die zahlreichen Einsatzkräfte wurden vom Deutschen Roten Kreuz mit warmen Getränken und Essen versorgt.

Mithilfe von zwei Spezialkränen konnte der Gefahrgut-Lkw gegen 14 Uhr wieder aufgerichtet werden. Ein Sachverständiger beurteilte vor Ort die Gefährlichkeit der Lage. Auf Grundlage dieser Einschätzung konnten Polizei, Feuerwehr und beteiligte Behördenvertreter des Regierungspräsidiums die weiteren Maßnahmen zum Ablauf der Bergung treffen. Das Fahrzeug wurde auf einen Tieflader aufgeladen und zu einer Firma in der Nähe abtransportiert.

Anschließend mussten die Fahrbahnen gereinigt und auf etwaige Schäden überprüft werden. Bei dem Unfall und den Bergemaßnahmen trat kein Gefahrgut aus, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Kurz nach 16 Uhr gab die Polizei in Konstanz über Twitter bekannt, dass die Fahrbahn in Richtung Singen wieder für den Verkehr freigegeben ist. Die Sperrung in Richtung Stuttgart wurde erst gegen 17.30 Uhr aufgehoben.