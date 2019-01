Engen/Geisingen Gefahrgut-Laster kippt um: A 81 nach Unfall voll gesperrt

Engen/Geisingen - Am Donnerstagmorgen hat sich auf der A 81 zwischen Engen (Kreis Konstanz) und Geisingen (Kreis Tuttlingen) ein schwerer Unfall ereignet. Laut Angaben der Polizei geriet ein Gefahrgut-Laster ins Schleudern und kippte um. Der Fahrer verletzte sich schwer. Die Bergungsarbeiten dauern vermutlich noch den ganzen Vormittag an. Die A 81 ist momentan in beide Richtungen voll gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet.