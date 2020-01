Engelsbrand 69-Jähriger wird seit Dienstag vermisst

Der demenzkranke Mann lebt in einem Pflegeheim in Engelsbrand, das er für kleinere Besorgungen regelmäßig verlässt. Da er von einem Spaziergang am Dienstagmittag jedoch nicht zurückkehrte, wurde gegen 16.15 Uhr die Polizei verständigt.

Zunächst wurden bekannte Hinwendungsorte überprüft und im näheren Umfeld Fahndungsmaßnahmen betrieben. Zur Unterstützung der Suche wurde ein Polizeihubschrauber angefordert.