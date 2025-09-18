„Engel Obertal“ in Baiersbronn: Hotel will Wellness-Vorreiterrolle weiter ausbauen

Das Hotel Engel Obertal hat trotz jahrelanger Erneuerung seine Marke erhalten. Nächste Aufgabe ist die Wellness-Anlage. Denn die „Wolke 7“ soll weiter an der Spitze schweben.
Kein Kran überragt derzeit das Fünfsterne-Superior-Hotel Engel Obertal, kein Gerüst verstellt seine helle Fassade, keine Handwerker sind zu sehen. Für Hoteldirektor Simon Seis ein fast ungewohntes Bild. Seit Dezember 2024 leitet er das Hotel der Fährhaus-Collection – und fast immer wurde gebaut. Jetzt ist erst mal Pause. Aber wohl nicht allzu lang. Schon 2027 soll es weitergehen.