Engagiertes, junges Theater: Lörracher Theater Tempus fugit öffnet seine Türen

Der Tag der offenen Tür beim Theater Tempus fugit begeisterte mit kreativem Programm und dem Engagement junger Menschen. Was wurde geboten?
Gut besucht war am Sonntag der Tag der offenen Tür beim Theater Tempus Fugit im Adlergässchen. Die Kinder und Jugendlichen des Theaters hatten das abwechslungsreiche Programm weitgehend selbst entwickelt. „Wir waren eigentlich nur die Helfer“, freute sich Theaterleiterin Karin Maßen über das Engagement und sprach von einem „großen Miteinander“, das den gelebten Anspruch auf Partizipation beim Theater verdeutliche: „Die Kinder und Jugendlichen haben die Zeit und den Raum bekommen, ihre Ideen umzusetzen – ganz ohne Druck. Das ist etwas, was heutzutage oft fehlt.“