1 Die Preisträger mit Bürgermeister Tilman Petters (Dritter von links) und Valerie Silberer, Leiterin Kultur (Vierte von rechts). Foto: Baublies

Die Stadt Lahr hat 16 Musikmedaillen in Gold und Silber verliehen. Einige der Preisträger überzeugten bei der Feierstunde mit ihrem Können. Bürgermeister Tilman Petters lobte im Pflugsaal den musikalischen Nachwuchs.









Um die Auszeichnung zu erreichen, braucht es Engagement, Ehrgeiz und mitunter Geduld. Die Stadt hat 16 Musikmedaillen in Gold und Silber vergeben. Valerie Silberer, Leiterin der Abteilung Kultur im Alten Rathaus, und Bürgermeister Tilman Petters zeichneten sechs Schüler aus, die eine Medaille in Gold erhalten haben sowie zehn junge Musiker, die sich über die Auszeichnung in Silber freuen durften.