CDU-Wahlkampf in Schenkenzell Das waren die Themen bei „Politik an der Feuerschale“

Die CDU setzt mit „Politik an der Feuerschale“ auf ein neues Format im Wahlkampf. Bei der Veranstaltung in Schenkenzell war Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss zu Gast, die in der anschließenden Mitgliederversammlung des Ortsverbands auch über die Situation in Berlin nach dem Ampel-Aus berichtete.