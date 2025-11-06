Engagierte Lebensretter: Würdigung von Waldmössinger Blutspendern

Im Vorfeld der Ortschaftsratssitzung wurden 13 Mehrfachblutspender für insgesamt 565 Spenden ausgezeichnet. Allein 125 davon gehen auf das Konto von Wolfgang Hess.
Ortsvorsteher Reiner Ullrich wies in seiner Lobrede darauf hin, dass das Blut den Menschen am Leben erhalte und bei Verlust nur durch selbiges ersetzt werden könne. Deshalb brauche es Blutspender, die dankenswerter Weise ihr Blut mit Verantwortungsbewusstsein für andere spendeten, um ihnen zu helfen. Jeder Blutspender sei somit ein Lebensretter. Diese Bereitschaft sei unersetzbar und verdiene höchste Anerkennung.