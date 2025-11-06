Engagierte Lebensretter: Würdigung von Waldmössinger Blutspendern

Ortsvorsteher Reiner Ullrich wies in seiner Lobrede darauf hin, dass das Blut den Menschen am Leben erhalte und bei Verlust nur durch selbiges ersetzt werden könne. Deshalb brauche es Blutspender, die dankenswerter Weise ihr Blut mit Verantwortungsbewusstsein für andere spendeten, um ihnen zu helfen. Jeder Blutspender sei somit ein Lebensretter. Diese Bereitschaft sei unersetzbar und verdiene höchste Anerkennung.

Im Stadtteil Waldmössingen gebe es jedes Jahr die Möglichkeit, zur Blutspende zu gehen, gab der Ortsvorsteher bekannt. Dabei handle es sich keinesfalls um eine Routineveranstaltung. Den ehrenamtlichen Helfern des Roten Kreuzes danke er für die Durchführung und dass sie den Spendern den Aufenthalt so angenehm wie möglich machten.

Ohne die vielen Blutspender im ganzen Land könne die medizinische Versorgung nicht aufrechterhalten werden. Sie stünden am Anfang der Kette der Blutversorgung und stellten somit die Quelle dar, betonte Ullrich. Neben dem Beitrag für lebensrettende Maßnahmen am Unfallort, bei Operationen und in der klinischen Behandlung bestehe die bewundernswerte Handlung darin, ganz unspektakulär, meist wohlüberlegt und aus voller Überzeugung zum nächsten Blutspendetermin zu gehen. Mit diesem Handeln werde eine selbstlose Hilfe für Unbekannte geleistet ohne zu wissen, wem geholfen werde. Auch der Empfänger wisse nicht, von wem die rettende Blutspende stamme.

„Blutspender beweisen somit viel Verantwortungsgefühl für ihre Mitmenschen und die Gesellschaft und zeigen wahre Solidarität für Verletzte. Als Zeichen der Anerkennung erhalten sie heute eine Würdigung mit Ehrennadel und Urkunde“, hob der Ortsvorsteher hervor.

Wofgang Hess spendet 125 Mal

Verbunden mit der Ehrung wolle er fürs Blutspenden werben. Es handle sich um eine einfache Angelegenheit für jeden gesunden Menschen zwischen 18 und 68 Jahren, der unbedenklich einen Teil seines Lebenssaftes zur Verfügung stellen könne. Er gehe dabei kein Risiko ein. Und jeder Erstspender könne sicher sein, mit einem kleinen Piks Großes zu bewirken, bekräftigte Ullrich und zeichnete Andreas Trabi, Martin Kieninger, Manuela Kieninger und Julia Niebel für bisher zehnmaliges Blutspenden aus. Auf 25 an der Zahl bringen es Hermann Frey, Marian Hug, Annemarie Neumann und Birgit Schneider. 75 Mal zum Aderlass ging Birgitt Maurer. Als Jubilare für 100-maliges Spenden dürfen sich Helge Mann, Peter Munz und Wolfgang Schneider fühlen. Rekordhalter an diesem Abend war Wolfgang Hess, der 125 Mal sein Blut anderen zur Verfügung stellte.