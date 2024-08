Der Anstrich des ehemaligen Wäschereigebäudes in Beffendorf nimmt Gestalt an. Die Jugendlichen sind mit vollem Einsatz dabei.

Der Jugendclub Altes Badhaus Beffendorf ist im ehemaligen Wäschereigebäude untergebracht. Es gibt zwei Räume, die mit Dart, Tischkicker, Sitzecke, Theke, Fernseher und einer Musikanlage ausgestattet sind. Viele Eltern im Ort sind froh, wissen sie doch ihre Teenager im Jugendraum gut aufgehoben.

Sehr aktiv sind die Mitglieder des Jugendclubs. Nahezu selbstständig nahmen sie die Renovierung der Innenräume vor. Diese bekamen einen neuen Anstrich eine Theke wurde eingebaut und zudem noch eine Sitzecke eingerichtet.

Der ganze Stolz aber ist die selbstgebaute Terrasse, die die Jugendlichen komplett in Eigenleistung errichteten.

Die Terrasse

Um auch draußen gemütlich beieinander sitzen zu können, baute man Möbel aus alten Europaletten. Die dazu gehörigen Sitzkissen waren das Geschenk des Ortschaftsrats, welche die Jugendlichen bei der feierlichen Einweihung bekamen.

Eigentlich sollte das in die Jahre gekommene Gebäude, in dem der Jugendraum untergebracht ist, grundlegend saniert werden. Doch wurden die erforderlichen Mittel bei den Haushaltsanmeldungen in den vergangenen Jahren nicht berücksichtigt.

Damit das Gebäude wenigstens optisch wieder ins Ortsbild passt, zeigten sich der Ortschaftsrat und der Jugendclub schon zufrieden, wenn es wenigstens einen neuen Anstrich bekommen würde.

Die Fassade

Die Mitglieder des Jugendclubs signalisierten, dass sie das Gebäude dann selbst streichen. Als dann im Haushalt 2024 30 000 Euro eingestellt wurden, konnte das Projekt angegangen werden. Gemeinsam mit dem Bauamt der Stadt Oberndorf und dem Ortschaftsrat suchte man eine passende Farbe aus. Man verständigte sich auf „blau“ – passend zum „Alten Badhaus“.

Ende Juni wurde dann das Gerüst gestellt und das komplette Gebäude abgedampft. An jedem Wochenende und teilweise auch am Abend sah man nun unter Regie eines fachkundigen Malers, die Jugendlichen arbeiten; Fenster abschleifen, abkleben und anstreichen. Die Fassade ist bereits zur Hälfte mit dem ersten Anstrich fertig.

Die Motivation

Trotz Ferien sind die hochmotivierten Jugendlichen munter fröhlich auf dem Gerüst am Malen. Vor ihnen liegt noch ein ganzes Stück Arbeit, doch alle sind zuversichtlich und können schon jetzt stolz darauf sein, einen Beitrag für den Jugendraum und auch für das Dorf geleistet zu haben.