40-Jähriges im kommenden Jahr: Aktiv für die Brombacher Dorfgemeinschaft

Engagiert präsentierte sich der Verein Aktives Brombach. Das Team hat sich zudem vergrößert – und hat einiges vor.
Auch die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins Aktives Brombach im Schlössli in Brombach wurde von Silke Herzog eröffnet. Unschwer zu erkennen war, dass die komplett anwesende Vorstandschaft gegenüber den Vorjahren angewachsen ist, worauf man „mächtig stolz sei“, so Silke Herzog. Das aktuelle Team harmoniere hervorragend, sei äußerst motiviert und engagiert und verkörpere den neuen Slogan des Vereins ausgezeichnet, so die Bilanz: „Für die Dorfgemeinschaft, für ein Miteinander und ein aktives Brombach!“