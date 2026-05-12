40-Jähriges im kommenden Jahr: Aktiv für die Brombacher Dorfgemeinschaft

Engagiert präsentierte sich der Verein Aktives Brombach. Das Team hat sich zudem vergrößert – und hat einiges vor.

Auch die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins Aktives Brombach im Schlössli in Brombach wurde von Silke Herzog eröffnet. Unschwer zu erkennen war, dass die komplett anwesende Vorstandschaft gegenüber den Vorjahren angewachsen ist, worauf man „mächtig stolz sei“, so Silke Herzog. Das aktuelle Team harmoniere hervorragend, sei äußerst motiviert und engagiert und verkörpere den neuen Slogan des Vereins ausgezeichnet, so die Bilanz: „Für die Dorfgemeinschaft, für ein Miteinander und ein aktives Brombach!“

Rückblick: In Ihrem Rückblick stellte Silke Herzog nochmals alle Aktivitäten des vergangenen Jahres in den Vordergrund, welche mittlerweile vom Verein unterstützt oder selbst organisiert werden. Zur alljährlichen Dorfputzede, dem Hemdgluncki-Umzug und Fasnachtsfüür, dem Maibaumstellen und dem Highlight zum Jahresende, dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt im Schlosspark, samt Weihnachtssingen, wurde im vergangenen Jahr noch der erste Dorfflohmarkt ins Leben gerufen, welcher zukünftig alle zwei Jahre stattfinden soll. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes, welche mit einer großen Kraftanstrengung verbunden sei und nur dank über 80 ehrenamtlichen Helfern durchgeführt werden könne, hieß es.

Auch die Weihnachtsbeleuchtung zur Adventszeit, in Form der über 70 strahlenden Sterne, wird durch ein eingespieltes Team Jahr für Jahr ehrenamtlich installiert. Für alle ehrenamtlichen Helfer organisiert das Team des Aktiven Brombach ein Helferfest mit jährlich wechselndem Länderthema.

Der Weihnachtsmarkt wird traditionell ausschließlich mit Ständen von Kunsthandwerkern und Hobbybastlern bestückt, welche Ihre Kreativität und das Handwerk in den Vordergrund stellen. Die überregionale Beliebtheit des Marktes sei an der Zufriedenheit der Aussteller und den frühzeitigen Anmeldungen für das Folgejahr abzulesen. Die Einnahmen, welche sich aus den Standgebühren und den Verpflegungsständen zusammensetzen, werden reinvestiert. So wurden zuletzt zwei Stromkästen angeschafft und am Schlosspark installiert, um die Festlichkeiten wie das Schlossgrabenfest und den Weihnachtsmarkt professionell mit Strom versorgen zu können.

Die Mitgliederzahlen: Die zunehmende Präsenz des Vereins hat auch zur Zunahme der Mitglieder geführt, so verzeichnet man aktuell knapp 70 Mitglieder, Tendenz steigend. Auch in der Zukunft will sich das Team verstärkt in der Öffentlichkeit zeigen, sich der Bevölkerung vorstellen und neue Mitglieder gewinnen.

Ausblick: Dazu hat man sich einen Präsentationsstand zugelegt und Informationsflyer angefertigt. Auch die Digitalisierung ist in vollem Gange, so will man bei der Mitgliederverwaltung technisch aufrüsten und professioneller werden. Der informative Account bei Instagram findet Zuspruch.

Im kommenden Jahr feiert Aktives Brombach sein 40-jähriges Bestehen seit der Gründung im Jahr 1987 und sein 30-jähriges Jubiläum seit der Eintragung im Jahr 1997. Man werde sich zum Doppeljubiläum „etwas einfallen lassen“, so Marco Becherer in seinem Ausblick in die Zukunft.

Wahlen: Marco Becherer (2. Vorsitzender) wurde für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt, Doris Jeanisch (Schriftführerin) ebenfalls. Thomas Wedehase und Sebastian Lange ( sind Beiräte- Aus dem Team verabschiedet wurde Harald Eberlin, der den Verein viele Jahre unterstützt hat und sich nun auf eigenen Wunsch altersbedingt zurückzieht. Ihm galt ein gebührender Dank für sein enormes Engagement.