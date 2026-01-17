Engagement in Vöhringen: Schutz vor Gewalt im Fokus – Jugendfeuerwehr absolviert erfolgreiches Jahr

21 Übungsdienste und zehn Einsatzübungen leiste die Jugendfeuerwehr Vöhringen im Jahr 2025. Nun blickten sie auf das gelungene Jahr zurück.

Mit 21 Übungsdiensten und zehn Einsatzübungen leistete die Jugendfeuerwehr Vöhringen 2025 ein einsatzreiches Jahr ab, wie Jugendwarts Jürgen Renz bei ihrer Hauptversammlung berichtete. Dazu wurde drei Mal technische Hilfe und zwei Mal Ortsvereinshilfe geleistet. Zwei überörtliche Beteiligungen waren aufgelistet und mit dem Verteilen der gelben Säcke wurde ein weiterer Arbeitsdienst geleistet.

Aktivitäten Der Halbjahresabschluss am Gerätehaus und der Jahresabschluss beim Rettungshubschrauber Christoph 11 und in der Fun Arena in Villingen-Schwenningen, wurden gut angenommen und dienten der Kameradschaftspflege.

Mitglieder Nach neustem Stand besteht die Jugendwehr aus 21 Mitgliedern (15 männlich, sechs weiblich), einem Jugendwart und zwei Jugendgruppenleitern. Die Kindergruppe zählt 25 Mitglieder (17 Jungen, acht Mädchen), eine Kindergruppenleiterin und sieben Betreuern.

Schutz vor Gewalt wichtiges Thema

Kinder- und Jugendarbeit Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt und Grenzverletzungen ist ein zentrales Anliegen in der Kinder- und Jugendarbeit. Um den Veränderungen in der Gesellschaft zu begegnen und den richtigen Umgang miteinander zu pflegen, nahmen Jugendwart Renz und sein Stellvertreter Daniel Fromm an einem Seminar zum Thema „Gewaltprävention“ und „Schutzkonzept in der Feuerwehr“ teil.

Kindergruppe Auch die Kindergruppe „Feuerdrachen“ war mit viel Engagement und Freude aktiv, war von der Leiterin Sabrina Ziegler zu hören. Elf Monatsdienste und weitere Angebote machten die Kinder nicht nur mit feuerwehrtechnischen Grundlagen vertraut, sondern begeisterten auch durch ihre spielerischen Inhalte. Notruf absetzen, Einsatzstelle sichern, sicherer Umgang mit Feuer und Löschgeräten, Schläuche, Personensuche oder Feuerwehrkunde – für die Experten der Feuerdrachen kein Problem. Ein besonderes Gemeinschafts- Erlebnis war der erste Aktionstag in Fluorn-Winzeln mit über 80 Kindern aus dem ganzen Kreis. Mit 25 Kindern ist die Gruppe derzeit voll besetzt. Sechs Kinder stehen auf der Warteliste.

Jugendfeuerwehr wählte neuen Schriftführer und Kassierer

Neuwahlen Bei den Neuwahlen wurde Victoria Faber zur Schriftführerin und Felix Schon zum Kassier ernannt. Zu Jugendsprechern wurden Matteo Maier und Erik Speidel gewählt.

Foto: Vögele

Abschiede Verabschiedet wurden Marian Mäntele, Kim Schaible, Lorena Tetzner, Tim Lupold, Robin Richter und Leonhard Faber. Sie traten über zur Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Vöhringen. Auch Marleen Jauch, Mitbegründerin und Mitbetreuerin der Feuerdrachen seit Beginn, die ihr Amt voller Hingabe und Zuverlässigkeit bekleidet hat, wie Renz in seinem Dank ausführte, wurde verabschiedet.

Foto: Vögele

Gesamtkommandant würdigt Arbeit der Kinder und Jugendlichen

Dank Als „ beachtlich“ würdigten Gesamtkommandant Michael Keck, Kommandant Joachim Binder und Ehrenkommandant Raimund Jauch die Leistung der Jugendfeuerwehr. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Helmut Maier und Bürgermeister Stefan Hammer dankten sie Jugendwart und Betreuer für die wertvolle Jugendarbeit und allen jungen „Feuerwehrlern“ für ihr motiviertes Mitarbeiten und für die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.