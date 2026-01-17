Engagement in Vöhringen: Schutz vor Gewalt im Fokus – Jugendfeuerwehr absolviert erfolgreiches Jahr

21 Übungsdienste und zehn Einsatzübungen leiste die Jugendfeuerwehr Vöhringen im Jahr 2025. Nun blickten sie auf das gelungene Jahr zurück.
Mit 21 Übungsdiensten und zehn Einsatzübungen leistete die Jugendfeuerwehr Vöhringen 2025 ein einsatzreiches Jahr ab, wie Jugendwarts Jürgen Renz bei ihrer Hauptversammlung berichtete. Dazu wurde drei Mal technische Hilfe und zwei Mal Ortsvereinshilfe geleistet. Zwei überörtliche Beteiligungen waren aufgelistet und mit dem Verteilen der gelben Säcke wurde ein weiterer Arbeitsdienst geleistet.