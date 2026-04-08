Engagement in Unterkirnach: Wie der Förderverein das Schulleben seit über 30 Jahren bereichert

Seit mehr als 30 Jahren unterstützt der Förderverein der Roggenbachschule Projekte, die ohne zusätzliche Hilfe kaum möglich wären – maßgeblich geprägt von Michael Klafki.
Der Verein „Freunde und Förderer der Roggenbachschule“ besteht schon länger als 30 Jahre und ist eine Erfolgsgeschichte. Den größten Anteil an dieser Erfolgsgeschichte trägt Michael Klafki. Er leitet seit zwei Jahrzehnten den Verein und sorgt mit immer neuen Ideen dafür, dass in der Schule Anschaffungen möglich sind, die ohne seinen Einsatz nicht möglich wären.