Engagement in Schuttertal: Die Feuerwehr ist für sie Teil der Familiengeschichte

Seit jungen Jahren engagieren sich Ulrich, Stefan, Alexander und Matthias Faißt sowie Andreas Wieseke in der Feuerwehr. Ulrich, Stefan und Alexander wurden von ihrem Vater Adolf Faißt geprägt, der mehr als 40 Jahre leidenschaftlicher Feuerwehrmann war und zehn Jahre als Abteilungskommandant der Abteilung Schuttertal wirkte. „Das Feuerwehr-Gen steckt in uns drin. Unser Vater hat uns das Engagement vorgelebt“, sagt Stefan Faißt schmunzelnd. Sein Sohn Matthias und seine Brüder Ulrich und Alexander Faißt nicken zustimmend.

Auch Stefan Faißts Schwiegersohn Andreas Wieseke ist überzeugt: „Es wurde mir quasi in die Wiege gelegt, mein Vater Gerd und mein Opa, den alle nur Sigger nennen, waren ebenfalls mit Leib und Seele bei der Feuerwehr.“ Wieseke kommt aus Reichenbach, wo er sich seit seiner Jugend bei der dortigen Wehr engagiert. 2020 zog er nach Schuttertal, wo er sich in Michaela verliebte, die Tochter des Abteilungskommandanten Stefan Faißt.

Kameraden erinnern sich an fordernde Einsätze

Im vergangenen Jahr übernahm Wieseke das Amt des Abteilungskommandanten im Ortsteil Schuttertal, unterstützt von Schwager Matthias Faißt als Stellvertreter.

Alle fünf blicken auf prägende Einsätze zurück. Besonders nahe ging Ulrich Faißt der Einsatz auf den „Hallen“ in Schweighausen, wo ein Mann bei Ausgrabungsarbeiten verschüttet wurde und ums Leben kam. „Ich war Gruppenführer, das war psychisch sehr fordernd“, erinnert er sich. Stefan Faißt schildert den Brand in einem Dörlinbacher Mehrfamilienhaus, bei dem er als Atemschutzträger als erster ins Gebäude musste. Sein Bruder Alexander denkt an einen Verkehrsunfall bei minus zehn Grad: „Die Verletzten mussten unter widrigsten Bedingungen geborgen werden, das bleibt hängen.“ Auch ein Küchenbrand auf dem „Linkenhof“ sei in Erinnerung geblieben.

Der Brand des „Meierlenzenhofs“ in Schweighausen war für Stefan Faißt besonders kräftezehrend. Sohn Matthias nennt den Brand der „Eichesäge“ und den stundenlangen Waldbrand im Kambach als Einsätze, die ihm im Gedächtnis blieben. Beim Einsatz im Gasthaus „Schutterblick“ im Ortsteil Schuttertal vor rund sechs Jahren halfen alle mit und verhinderten, dass der Brand weiter im Gasthaus ausbrach. Andreas Wieseke erinnert sich an zwei Großbrände im Gereutertal in Reichenbach 2020 und 2022.

Sehr positiv sei der Ausgang des Feuerwehreinsatzes im „Grit“ gewesen, bei beiden Bränden wurden Menschen und Tiere gerettet. Allerdings erinnert sich Wieseke auch an den Einsatz bei einem Wohnhausbrand in Lahr-Burgheim 2023. In dessen Folge verloren Lahrs Altbürgermeister Joachim Heil und seine Frau ihr Leben. Einsätze mit tödlich verletzten Unfallopfern seien mental besonders schwer, erzählen die Männer.

Leidenschaft vereint die fünf Männer

Auch das Hochwasser 1987 in Schuttertal bleibt den damals aktiven Kameraden unvergessen: „Wir standen bis zum Bauch im Wasser, um Tiere zu retten, alle kamen heil raus“, so Ulrich Faißt.

Bei aller Härte sei man während der Einsätze stets fokussiert, erzählen die Männer. „Man steht unter Strom und gibt seine ganze Kraft“, so Alexander Faißt. „Erst nach getaner Arbeit kommen einem die Gedanken zum Geschehenen und auch die Emotionen.“

Was letzlich alle fünf Männer vereint, ist ihre Leidenschaft – und ihr Wunsch, diese auch weiterzugeben. Ein Leben ohne Feuerwehr ist für sie unvorstellbar. Deshalb würden sie sich sehr freuen, wenn sich weitere Interessierte, gerne auch Frauen, für ein Engagement bei der Feuerwehr Schuttertal begeistern könnten. Momentan zählt die Abteilungswehr des Ortsteils 25 aktive Feuerwehrangehörige sowie vier Alterskameraden.

„Jede und jeder ab 18 Jahren kann bei einer Probe unverbindlich reinschnuppern“, betont Abteilungskommandant Wieseke. Auch mehrere Probenbesuche seien möglich, bevor man sich schließlich für eine Grundausbildung entscheidet.

Die Familie und die Einsatzabteilung Schuttertal

Ulrich Faißt, Jahrgang 1962, ist seit 1978 in der Feuerwehr. Von 1994 bis 2009 war er Abteilungskommandant des Ortsteils Schuttertal, im Frühjahr 2025 wurde er zum Ehrenabteilungskommandanten ernannt. Stefan Faißt, Jahrgang 1967, ist 1986 in die Feuerwehr eingetreten, von 2009 bis 2024 war er Abteilungskommandant des Ortsteils Schuttertal, ebenfalls seit Frühjahr 2025 ist er Ehrenabteilungskommandant. Alexander Faißt, Jahrgang 1968, ist 1986 in die Feuerwehr eingetreten. Von 2000 bis 2018 war er stellvertretender Kommandant der Gesamtwehr Schuttertal, 2019 erhielt er das Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze. Matthias Faißt, Jahrgang 1996, ist 2009 in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Seit 2024 ist er stellvertretender Abteilungskommandant des Ortsteils Schuttertal. Andreas Wieseke, Jahrgang 1995, ist 2005 in die Jugendfeuerwehr Lahr-Reichenbach eingetreten, 2019 in die Feuerwehr Schuttertal. Seit 2024 ist er Abteilungskommandant des Ortsteils Schuttertal, zudem ist er Löschmeister der Abteilungswehr Lahr-Reichenbach.