Engagement in Rümmingen: Seit 15 Jahren setzt sich der Verein F.A.S.S. Togo für Waisenkinder ein

Der Rümminger Verein F.A.S.S. Togo freut sich über zwei Benefizkonzerte, die im April stattfinden. Mit dem Erlös wird das Hilfsprojekt in Westafrika unterstützt.
Monique Tschöpe (55), die Gründerin und Vorsitzende des Vereins, die sich mit viel Herzblut für Waisenkinder in ihrer alten Heimat einsetzt, freut sich über die tatkräftige Unterstützung durch ihre Freundin Brigitte Schnabel (56), Musik- und Französischlehrerin am Lörracher Hebelgymnasium. Die Geigerin organisiert nämlich – wie schon die zurückliegenden zehn Jahre – wieder zwei Benefizkonzerte, bei denen ein hochkarätig besetztes Klassik-Ensemble mit acht Musikern aus dem Dreiländereck spielt.