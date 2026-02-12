Engagement in Lörrach: Seniorenbeirat formiert sich neu

Im Rahmen der Sitzung und der Neuwahl wurden außerdem langjährige Mitglieder des Seniorenbeirats verabschiedet.

Am 5. Februar fand in Lörrach die Wahl des neuen Seniorenbeirats statt. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Neben Vertretern aus Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Fraktionen und PlusPunktZeit nahmen auch zahlreiche Bürger an der Sitzung teil. Ebenfalls vertreten waren Mitarbeiter der Stadt Lörrach: Anu Karjalainen, Ilona Oswald und Maximilian Zeiträg aus dem Fachbereich Bildung/Soziales/Sport sowie Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Insgesamt hatten sich 14 Personen zur Wahl gestellt; zwölf Kandidaten waren am Wahltag persönlich anwesend. Acht Sitze konnten vergeben werden. Die Stadt Lörrach freut sich über das große Interesse und das starke Engagement der Bewerber, die viele Ideen und Impulse für die zukünftige Seniorenarbeit mitbringen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Neue Entsandte im Seniorenbeirat

Auf Seite der entsandten Mitglieder sind künftig folgende Personen neu im Seniorenbeirat vertreten: Kathrin Schmidt für die Arbeiterwohlfahrt (AWO), Ramona Böhler für das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Stefan Schmidt für die Diakonie, Ilse Born für die evangelische Kirche und Claudia Kohlenberger für PlusPunktZeit.

Als bürgerschaftlich gewählte Mitglieder gehören dem neuen Seniorenbeirat an: Ingo Kellner (erneut gewählt), Gesche Standke (erneut gewählt), Britta Klettke, Petra Gallo, Heiner Rexrodt, Lukas Grussenmeyer, Gerhard Sturm und Elvira Bahner.

Damit wurden auch mehrere Personen, die bereits als engagierte Helfer bekannt waren, nun offiziell in den Seniorenbeirat gewählt, heißt es in der Mitteilung der Stadt Lörrach zum Seniorenbeirat.

Dank und Verabschiedung verdienter Mitglieder

Im Rahmen der Sitzung wurden außerdem langjährige Mitglieder des Seniorenbeirats verabschiedet: Gabi Schupp, Anja und Thomas Knüpfer, Heidi Merle, Hannelore Rosskopf, Marianne Sprankel, Monika Haller sowie Dieter Astholz. Ebenfalls verabschiedet wurden – jedoch nicht persönlich anwesend – Ulrike Schneider, Dieter Funk und Iris Pottstock.

Alle ausscheidenden Mitglieder erhielten als Zeichen des Dankes und der Anerkennung einen Dankesbrief von Maximilian Zeiträg und Oberbürgermeister Jörg Lutz, zudem Blumen sowie einen Pro Lörrach Gutschein. Die Stadt Lörrach bedankt sich herzlich für die jahrelange engagierte Mitarbeit und den großen Einsatz für die Belange älterer Menschen in Lörrach. Gleichzeitig freut man sich, dass viele der verabschiedeten Mitglieder dem Seniorenbeirat und seinen Aktivitäten auch künftig in der ein oder anderen Form verbunden bleiben werden.