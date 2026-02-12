Engagement in Lörrach: Seniorenbeirat formiert sich neu

Im Rahmen der Sitzung und der Neuwahl wurden außerdem langjährige Mitglieder des Seniorenbeirats verabschiedet.
Am 5. Februar fand in Lörrach die Wahl des neuen Seniorenbeirats statt. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Neben Vertretern aus Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Fraktionen und PlusPunktZeit nahmen auch zahlreiche Bürger an der Sitzung teil. Ebenfalls vertreten waren Mitarbeiter der Stadt Lörrach: Anu Karjalainen, Ilona Oswald und Maximilian Zeiträg aus dem Fachbereich Bildung/Soziales/Sport sowie Oberbürgermeister Jörg Lutz.