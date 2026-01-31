Engagement in Lörrach: Bürgerpreis soll für das ganze Team sein

Das Ehepaar Claudia und Andreas Pannach von der Schwimmabteilung des Turn- und Sportvereins Rot-Weiß Lörrach wird bei der Benefiz-Gala der Bürgerstiftung für sein Engagement geehrt.

Der Bürgerpreis der Bürgerstiftung Lörrach geht in diesem Jahr an das Ehepaar Claudia und Andreas Pannach (wir berichteten). Offiziell verliehen wird die Auszeichnung im Rahmen der Benefiz-Gala der Bürgerstiftung am Samstag, 7. Februar, im Burghof, für die es noch wenige Karten gibt. Darüber haben vorab der Vorsitzende des Stiftungsrats, Rainer Liebenow, und die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, Ute Lusche, informiert.

Seit Jahrzehnten im Schwimmsport engagiert Die Eheleute Pannach sind begeisterte Schwimmer, seit sie denken können, und haben sich über ihren Sport auch kennengelernt, wie sie im Gespräch berichten. Den Bürgerpreis erhalten sie für ihr besonderes Engagement beim TSV Rot-Weiß Lörrach in der Abteilung Schwimmen. Lusche sprach von zahlreichen Vorstandstätigkeiten, die die beiden über die Jahrzehnte hinweg ausgeübt hätten, aber auch von Leitungsfunktionen sowie Trainer- und Kampfrichtertätigkeiten am Beckenrand. Viele Kinder und Jugendliche wurden von den Eheleuten über lange Zeit gefördert. „Sie begleiten die Kinder und Jugendlichen zu Wettkämpfen, motivieren sie und trösten sie auch bei Bedarf“, lobte die Vorstandsvorsitzende. Auch eine Landesmeisterschaft wurde von den beiden erfolgreichen Schwimmern schon federführend ausgerichtet.

„Sport steht für Zuversicht, Zusammenhalt und Gemeinschaftserleben“, erklärte Lusche. Darüber hinaus gehe es um das Einhalten von Regeln. Die Pannachs haben immer Wert darauf gelegt, den jungen Wettkämpfern ein Engagement als Kampfrichterinnen oder Jugendtrainer nahezulegen, und haben sie somit ihrerseits zu einem Ehrenamt motiviert. „Wir haben den Mitgliedern gesagt, dass sie bei Wettkämpfen ja auch darauf angewiesen sind, dass jemand diesen Job übernimmt“, erklärte die Preisträgerin.

Vor dem Hintergrund eines Kommentars von Christoph Becker in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), der sich damit auseinandersetzt, dass die Mehrzahl der Kinder in Deutschland die Grundschule verlässt, ohne sicher schwimmen zu können, ging Lusche auf die symbolische Bedeutung dieser Sportart ein. Schwimmer müssten sich überwinden, den Mut haben, ins kalte Wasser zu springen. Ohne festen Grund unter den Füßen bräuchten sie Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, sich durchzusetzen. „Wer die Aufgabe hat, das Land über Wasser zu halten, sollte aus Kindern Schwimmerinnen und Schwimmer machen“, zitierte sie Beckers Fazit. Es sollte deshalb sichergestellt sein, dass die nötige Infrastruktur dafür vorhanden ist.

Doch die Wege bis ins nächste Schwimmbad sind für viele weit. Das Bädersterben greift um sich. Den Eheleuten Pannach bangt es jedenfalls schon jetzt vor der in wenigen Jahren anstehenden Schließung des Hallenbads zwecks Renovierung. Bei 120 aktiven Mitgliedern kann die dadurch befürchtete Trainingslücke im Landkreis Lörrach nicht vollständig aufgefangen werden. Bereits jetzt strecken sie ihre Fühler ins elsässische St. Louis aus, wo es noch Kapazitäten gibt.

Was die Preisträger selbst zur Auszeichnung sagen

„Wir sind im Verein wie eine Familie“, sagen die diesjährigen Preisträger der Bürgerstiftung. Andreas Pannach wollte die Auszeichnung deshalb erst gar nicht annehmen. Er war der Ansicht, dass die anderen Vereinsmitglieder sie genauso verdient hätten. Seine Frau überzeugte ihn schließlich, den Preis stellvertretend für das Team entgegenzunehmen. Sie selbst nimmt am Tag der Preisverleihung in Karlsruhe noch an einem Wettkampf teil: 800 Meter Freistil.

„Im Verein habe ich mehr über Zusammenhalt gelernt als in der Schule.“ Mit diesen Worten hat sich neulich eine Schwimmerin nach Neuseeland verabschiedet. Die Pannachs waren gerührt. Der TSV Rot-Weiß Lörrach hat schon einige Deutsche Meisterinnen und Meister in allen Altersklassen hervorgebracht. Die TSV-Abteilung ist leistungsorientiert und nimmt nur Schulkinder ab sechs Jahren auf, die schon zwei Bahnen schwimmen und zwei Meter tief tauchen können.

Liebenow nannte drei wesentliche Aspekte dafür, dass die Wahl in diesem Jahr auf das Ehepaar Pannach gefallen ist: ihr langes ehrenamtliches Engagement, dazu der Umstand, dass sie anpacken in Zeiten, wo es kaum noch jemand tun will, und nicht zuletzt die Tatsache, dass immer weniger Kinder noch schwimmen können.

Die Besonderheiten der Benefiz-Gala in diesem Jahr erläuterte Beisitzer Peter Jungbeck. So werde beispielsweise die Tombola erweitert und bei der Versteigerung kommen auch solche Dienstleistungen und Objekte unter den Hammer, die man ansonsten nirgendwo käuflich erwerben kann. Es gibt einen Barbetrieb und Livemusik von jungen Talenten der Musikschule.

Bürgerstiftung plant unter anderem Koch-AGs

Nachdem sich das Land Baden-Württemberg nun stärker engagiert, will die Bürgerstiftung sich ein Stück weit aus der Sprachförderung zurückziehen. Stattdessen sollen in Zusammenarbeit mit den Schulen Koch-AGs entstehen. Nachgedacht werde zudem über eine professionelle Unterstützung für die Ehrenamtlichen, teilten die Verantwortlichen beim Pressegespräch weiter mit.