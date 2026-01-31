Engagement in Lörrach: Bürgerpreis soll für das ganze Team sein

Das Ehepaar Claudia und Andreas Pannach von der Schwimmabteilung des Turn- und Sportvereins Rot-Weiß Lörrach wird bei der Benefiz-Gala der Bürgerstiftung für sein Engagement geehrt.
Der Bürgerpreis der Bürgerstiftung Lörrach geht in diesem Jahr an das Ehepaar Claudia und Andreas Pannach (wir berichteten). Offiziell verliehen wird die Auszeichnung im Rahmen der Benefiz-Gala der Bürgerstiftung am Samstag, 7. Februar, im Burghof, für die es noch wenige Karten gibt. Darüber haben vorab der Vorsitzende des Stiftungsrats, Rainer Liebenow, und die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, Ute Lusche, informiert.