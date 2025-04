Engagement in Hechingen: Als Gesamtelternbeiratsvorsitzender das Ehrenamt den Kindern vorleben

Interkommunales Gewerbegebiet Bisingen Kein Gutachten, kein Bürgerentscheid

Es ist ruhig geworden um das interkommunale Gewerbegebiet, über das im April vor vier Jahren erstmals ausführlich diskutiert worden war – ein Rückblick, auf das, was sich in vier Jahren getan hat und ein Ausblick auf das, was noch kommt.