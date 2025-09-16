Engagierte Brückenblumen-Gruppe: Wie man in Haigerloch die Geranien vor dem städtischen Rotstift rettet

Sie nennen sich die „Brückenblumen-Gruppe“ und sind die Hüter der Geranien. Martin Sprissler verrät, wie das freiwillige Projekt geklappt hat.
Die braunen Augen sprühen Funken, wenn Martin Sprissler von „seinem“ Verein „Haigerloch aktiv“ erzählt – und vom jüngsten Projekt. Die Stadtkasse ist leer, die Verwaltung hatte gnadenlos den Rotstift angesetzt und die schmucken Blumen an den Brückengeländern ersatzlos gestrichen. „Schade“, meint Sprissler. Und er wäre nicht er, wenn er nicht eine Lösung parat gehabt hätte.