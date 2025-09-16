Engagierte Brückenblumen-Gruppe: Wie man in Haigerloch die Geranien vor dem städtischen Rotstift rettet

Sie nennen sich die „Brückenblumen-Gruppe“ und sind die Hüter der Geranien. Martin Sprissler verrät, wie das freiwillige Projekt geklappt hat.

Die braunen Augen sprühen Funken, wenn Martin Sprissler von „seinem“ Verein „Haigerloch aktiv“ erzählt – und vom jüngsten Projekt. Die Stadtkasse ist leer, die Verwaltung hatte gnadenlos den Rotstift angesetzt und die schmucken Blumen an den Brückengeländern ersatzlos gestrichen. „Schade“, meint Sprissler. Und er wäre nicht er, wenn er nicht eine Lösung parat gehabt hätte.

Kurzerhand verfasste der 55-Jährige einen „Zündbrief“, den er in die Briefkästen in der Kernstadt packte. Vier Familien haben sich so gefunden, um im Wechsel die Geranien zu gießen und so über den Sommer zu bringen.

Möglichst keine offenen Fragen

„Es wird so schön, wie wir es uns machen“, meint der Familienvater. Will heißen: auch wenn er Visionär ist, steckt doch ein großer Anteil Realismus in Sprissler. In Zeiten klammer kommunaler Kassen müssten sich die Bürger mehr einbringen, ist er überzeugt.

Einfach so wirft Martin Sprissler seine Ideen nicht in den Ring. Wie die „Tage der Kunst und Kultur“ – die alle zwei Jahre an Pfingsten stattfinden – war auch das Brückenblumen-Projekt bis ins letzte Detail durchdacht. „Mit dem Verein mache ich unsere Projekte rund, es gibt keine ungeklärten Fragen“, sagt Sprissler.

Und so brauchte es für die Geranien-Hüter auch nur ein Treffen, um die Gießpläne zu erstellen. Und pro Helfergilde zwei Gießkannen.

Wasser aus der Grauzone gezapft

Die Blumen hat heuer Michael C. Ashcroft spendiert, testweise nur für eine Brücke. Aber woher das Wasser nehmen? „Es wäre Quatsch, Trinkwasser zu nehmen“, sagt Martin Sprissler mit Nachdruck. Die nahe liegendste Idee: Das Wasser direkt aus der Eyach zapfen. Was allerdings nicht gestattet ist – die Entnahme aus fließenden Gewässern ist in den Sommermonaten per Verordnung strikt untersagt.

Ein Vereinskollege – seines Zeichens Geologe – brachte Sprissler schließlich auf die Lösung. „Vorlauf“ heißt das Zauberwort. Gemeint sind damit die wenigen Meter von der Kläranlage aus, ehe das Wasser in die Eyach geleitet wird. „Das ist sozusagen Niemandsland.“ Sprissler muss grinsen. Ein bisschen blitzt der Spitzbub hervor, der der Sohn der Apothekerfamilie einst war.

Die nächste Idee ist schon am Werden

Vom Bauhof bekamen die Hobbygärtner riesige Wassertanks gestellt. Befüllt werden diese mit einem Tankwagen. Bis zu drei Wochen reicht der Vorrat.

Im kommenden Jahr sollen mehr Blumenkästen bepflanz und gepflegt werden. Und es wird eine Schulung geben, bei der ein Gärtner erklärt, wie man die Geranien pflegt.

Auch 2026 wird also wieder zu „bürgerschaftlichem Engagement auf freiwilliger Basis ohne viele Treffen und Pflichttermine“ geben, sagt Martin Sprissler. Dabei hat er auch eine große Idee. Welche? Das wird erst dann verraten, wenn auch dort alle Feinheiten geklärt sind. Als er das erzählt, blitzen seine Augen.