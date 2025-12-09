Engagement im Landkreis: Ehrenamtliche schaffen Gemeinschaft im Pflegeheim Markgräflerland

Die Gruppe Ehrenamt des Pflegeheims Markgräflerland setzt sich für Lichtblicke im Alltag der Bewohner ein. Dafür ist sie vom Landkreis ausgezeichnet worden.
Zum Tag des Bürgerengagements sind im Saal des Landratsamts kürzlich acht Projekte aus dem Landkreis von Landrätin Marion Dammann ausgezeichnet worden. Das Motto lautete „Seite an Seite für Dich und Mich“. Zu den Geehrten gehört auch die „Gruppe Ehrenamt“ des Pflegeheims Markgräflerland in Weil am Rhein. Projektverantwortliche ist Hildegard Pfahler, die sich gemeinsam mit 36 Ehrenamtlichen um die Bewohner des Heims kümmert und ihnen die Teilnahme an Aktionen und Angeboten sowie am Leben außerhalb des Heims ermöglicht.