Die letzten Wochen konnten sich Personen in Dornhan melden, die sich Unterstützung bei Alltagsaufgaben wünschen.

Die Einsatzplanung von 9 bis 18 Uhr war gut gefüllt für die vier Einsatz-Teams, so dass kurzfristige Anfragen leider nicht mehr aufgenommen werden konnten. Auf die Teens warteten vielfältige Aufgaben. So konnten sie etwa Rasen mähen, einfache Gartenarbeiten wie Unkraut jäten erledigen, den Hof oder die Innenausstattung eines Autos reinigen, Hochbeete mit Erde befüllen, aber auch Hecken schneiden sowie eine Sitzbank abschleifen.

Viele Ältere freuen sich

Auch Erfahrungen im Kontakt mit Menschen mit Behinderung konnten beim gemeinsamen Computerspiel gesammelt werden. Neben dem Arbeiten für einen guten Zweck, kamen so der Austausch mit den Auftraggebern nicht zu kurz.

Gerade viele ältere Personen freuten sich über die junge tatkräftige Unterstützung bei Aufgaben, die sie selbst nicht mehr erledigen können.

Ein stolzes Ergebnis

Und auch die Teens zeigten trotz körperlicher Arbeit viel Spaß und Freude bei der sozialen Aktion. Lara (16 Jahre), die bei der Aktion mitgeholfen hat, beschreibt den Aktionstag so: „Mir hat es viel Spaß gemacht, gemeinsam als Team zu arbeiten. Die Dankbarkeit, die wir für unsere erledigte Arbeit erhalten haben, war unbeschreiblich groß und ermutigend.“ Sie könne sich auch gut vorstellen, eine ältere Frau über die Aktion hinaus zu unterstützen.

Rund 1000 Euro Spenden sind durch den Einsatz der Teenager für den Förderverein der evangelischen Jugendarbeit Dornhan, Marschalkenzimmern und Weiden zusammengekommen.

Der Förderverein finanziert aktuell zu 90 Prozent die Stelle der Jugendreferentin und ermöglicht so die Vielzahl der Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit in beiden Kirchengemeinden.