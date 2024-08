Engagement in Brigachtal: Josef Vogt setzt sich für die Gemeinde ein

Engagement in Brigachtal

1 Josef Vogt ist nach drei Amtsperioden nicht mehr im Gemeinderat. Engagieren will er sich trotzdem auch weiterhin. Foto: Hella Schimkat

Drei Amtsperioden war Josef Vogt im Brigachtaler Gemeinderat. Dabei hat er entscheidende Projekte mit voran gebracht. Zur Ruhe setzt sich Vogt jedoch noch lange nicht. Er will das Geschehen in der Gemeinde auch weiterhin verfolgen.









„Nein, ich bin nicht enttäuscht, dass ich nicht in den Gemeinderat wiedergewählt wurde, ich bin nur enttäuscht, dass wir den dritten Platz auf der Liste ‚Pro Brigachtal‘ verloren haben“. Im Jahr 2009 wurde Josef Vogt zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt, damals hatte er die Liste „Pro Brigachtal“ mit begründet, weil er und seine Kollegen auf der Liste ein paar andere Gedanken in den Rat einbringen wollten, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion.