Bürgerempfang in Rottweil OB voller Optimismus – auch bei der Hängebrücke?

OB Christian Ruf gelingt es am Sonntagabend beim Bürgerempfang, Optimismus in schwierigen Zeiten zu verbreiten. Zum Thema Hängebrücke macht er eine klare Ansage in Richtung Investor.