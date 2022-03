4 Einer der neuen Mülleimer auf dem Obertorplatz: Wer etwas hineinwerfen will, öffnet die Klappe. Im Hintergrund das neue Unterdruck-Reinigungsfahrzeug in Action. Foto: Kauffmann

Für den Obertorplatz rüstet die Stadt auf: Der Hightech-Mülleimer und die neue Unterdruck-Kehrmaschine sollen die gute Stube rein halten. Wie funktionieren diese neuen Gerätschaften?















Hechingen - Heiko Ewert steht auf dem Obertorplatz und es scheint, als hätte die Stadt für diesen Vor-Ort-Termin die Sonne bestellt. Ewert, der Leiter des Betriebshofs ist, blickt deutet mit dem Zeigefinger derweil lieber auf den Boden: Konfetti klebt in den Fugen des Obertorplatz-Bodens. Mit einem normalen Gebläse bekomme der diese hauchdünnen Dinger da jedenfalls nicht raus. Und mit der Kehrmaschine? Geht auch nicht, denn sie würde nicht nur die Papierschnipsel, sondern auch den Sand mitnehmen, der die massiven Stein-Elemente zusammenhält.

Neue Unterdruck-Kehrmaschine

Da muss der Betriebshof schon andere Geschütze auffahren: Im Einsatz ist an diesem Morgen nämlich auch Rahim Halali auf der neuen Maschine, die nicht saugt, sondern mit Unterdruck arbeitet. Moderne Technik, eigens angeschafft für Hechingens "gute Stube" im Freien. So können die Narren auch nächstes Jahr wieder mit Konfetti und ohne schlechtes Gewissen feiern.

Müll am besten gleich mitnehmen

Müll und Hechingen: Das ist generell ein Thema, das spätestens seit dem Müllsammelaktionstag im April 2021 stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges ruft dazu auf, den Müll am besten gleich mitzunehmen und nicht in der Umwelt zu entsorgen. Insbesondere auf der Strecke des Schaukelpfads fällt offenbar viel Müll an. Und wer diesen nicht mit nach Hause nehmen will, könnte ihn in einen der neuen "High Capacity Stations" werfen, von denen auf dem Obertorplatz drei, im Starzelpark und an der Johannesbrücke jeweils einer installiert sind.

Aus 600 Litern werden 125 Liter

Die Geräte als Mülleimer zu beschreiben, wäre untertrieben. Ausgestattet sind sie mit allerlei technischen Finessen. Betriebshofleiter Ewert öffnet eines dieser Geräte und erklärt wie der Abfall darin verdichtet wird: Sobald eine Infrarotschranke einen gewissen Füllstand registriert, wird der Inhalt zusammengepresst. Und das auf maximal etwa 125 Liter. Ungepresst wären es 600 Liter. Angetrieben wird diese Presse von einer kleinen Solaranlage auf dem Dach des 120 Kilo schweren Mülleimers.

LED-Lampen zeigen Füllstand an

Ewert geht davon aus, dass diese Obertorplatz-Spezialtechnik Kapazitäten beim Betriebshof freisetzt: Die neuen Mülleimer müssen nur noch ein- bis zweimal pro Woche geleert werden. Bei der herkömmlichen Variante, die es auf dem Obertorplatz auch noch gibt, müssen die -Mitarbeiter schon einmal pro Tag ran – mindestens. Noch ein Komfort-Faktor für den Betriebshof: Das Gerät teilt Füllstände und Störungen automatisch mit. Und für alle Neugierigen: LED-Lampen in rot, gelb und grün über der Einwurfklappe zeigen, wie voll der Behälter ist. Besonders pfiffig: Wird die Klappe geöffnet und auf einen Widerstand stößt – etwa den Kopf eines Kindes – schließt sie automatisch wieder. Kosten pro Stück übrigens: 5000 Euro.

Pizzaschachtel hat Platz

Jedenfalls: Eine Pizzaschachtel hat in der Klappe Platz. Diese Klappe öffnet sich auch durch Betätigen eines Fußtritts. Von den kleineren Mülleimern kann man das nicht sagen. Tobias Goldbeck kennt das. Der Obertorplatz ist sein Revier. Er ist, ausgestattet mit Besen und Gebläse, der Erste, der den größten Müll schon einmal abräumt. Und auch er ist mit seinen Kollegen von der Stadtreinigung gespannt wie die neue Mülleimer-Technik angenommen wird. Eine Erkenntnis jedoch steht schon einmal fest: Ganz ohne Handarbeit verschwindet der Müll auch in Zukunft nicht.

Info

Um den Boden des Obertorplatzes nicht zu beschädigen, werden sie auf dem Obertorplatz an die Pfosten der bestehenden Mülleimer montiert. Die Standorte sind bewusst gewählt: Wo diese neuen Mülltonnen stehen, liegt erfahrungsgemäß der meiste Müll herum. Wer sich gegen herumliegenden Abfall engagieren will, kann das beim nächsten Müllsammelaktionstag am 9. April tun – oder den Abfall gleich dort entsorgen, wo er hingehört: in die Mülltonne.