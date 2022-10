1 Sie wollen gemeinsam erreichen, dass Schwenningen nicht ausblutet und wieder ein Stück lebenswerter wird: Yvonne Hauser (links) und Melanie Schwörer Foto: Heinig

Am Anfang stand Yvonne Hausers Wunsch, die Schwenninger Geschichte mehr in den Köpfen der Bürger zu verankern und damit dem Heimatmuseum in den Diskussionen über dessen Zukunft mehr Gewicht zu verleihen. Daher gründete sie im Januar 2020 die Facebook-Gruppe "Mir Schwenninger".















VS-Schwenningen - Es ist nicht dabei geblieben, Bilder des alten Schwenningens zu posten, sich an Stammtischen über früher zu unterhalten und Geschichten über Ur-Schwenninger zu erzählen, wie Yvonne Hausers Opa, der fahrende Holzsäger Walter Keller ("Keller-Welle") einer war.

Die Gruppe mit mittlerweile 2130 Mitgliedern sammelte zuletzt auf Initiative von Michael Schopfer und Nicola Schurr Unterschriften für eine Petition gegen die Schließung des Friedenschulbades, half den Opfern des Brandes in der Lessingsstraße, machte mit Friedhofskerzen vor dem Schwenninger Bahnhof auf die prekäre Lage der Einzelhändler und Gastronomen während der Lockdowns aufmerksam.

Schwenningen soll nicht ausbluten

Gemeinsam mit Melanie Schwörer will Yvonne Hauser erreichen, dass Schwenningen nicht ausblutet und wieder ein Stück lebenswerter wird. Kennen lernten sich die beiden über ein Ärgernis. Der Fanfarenzug der Schwenninger Narrenzunft, dessen Mitglied Melanie Schwörer ist, durfte plötzlich nicht mehr – wie viele Jahre lang zuvor – im City-Rondell am Fastnachtssamstag spielen. Yvonne Hauser intervenierte bei der Geschäftsleitung. Letztendlich jedoch umsonst.

Zusammenhalt

"Mir Schwenninger" – ihren Namen verdankt die Gruppe im Netz dem Urgroßvater von Yvonne Hauser. Der habe, so erinnere sie sich aus Kleinmädchentagen, immer gesagt: "Wenn mir Schwenninger z’sammehalte...".

Im Hölzleweg groß geworden

Die 47-jährige gelernte Autolackiererin ist im Hölzleweg groß geworden und landete mit ihrem Mann und den drei Söhnen auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Obereschach. Von hier aus behält sie ihr Schwenningen aber immer im Blick. Trotz dreier Krebserkrankungen und mit einer tückischen Erbkrankheit geschlagen ist die Frührentnerin eine fröhliche Frau, die nicht auf den Mund gefallen ist und sich so einiges traut.

Melanie Schwörer stammt aus Singen und lebt mit zwei schulpflichtigen Söhnen alleinerziehend im Neckarstadtteil. Die 43-jährige Altenpflegerin ist derzeit auf der Suche nach einer Arbeit, die sie mit der Betreuung ihrer Jungs in Einklang bringen kann.

OB hat mehrfach angeklopft

Die beiden Frauen wachen mit Argusaugen über ihre Plattform "Mir Schwenninger". Man muss sich an Regeln halten, Hassreden werden sofort gelöscht, und wer Mitglied werden will, muss sich bewerben. Genommen wird nicht jeder.

Oberbürgermeister Jürgen Roth habe schon mehrfach angeklopft, sei von ihnen aber immer abgelehnt worden, gestehen die beiden Frauen und machen aus ihrer kommunalpolitischen Kritik am Stadtoberhaupt keinen Hehl. Die über 4000 Unterschriften für den Erhalt des Friedensschulbades seien nur widerstrebend angenommen worden. "Vor der Wahl waren die Bürgerstimmen wichtig, jetzt zählen sie plötzlich nichts mehr".

Hoffnung stirbt zuletzt

Yvonne Hauser und Melanie Schwörer sind zwar stolz auf das Sammelergebnis, aber auch realistisch. Angesichts etlicher maroder öffentlicher Bauten in der Stadt – zuletzt wurde ja der desolate Zustand der Deutenberg-Gymnastikhalle bekannt – fürchten sie, bleibt für eine Sanierung des Bades kein Geld mehr übrig. "Aber die Hoffnung stirbt zuletzt".

Leben in die Stadt bringen

Die Frauen haben viele Ideen, wie Schwenningen an Attraktivität gewinnen könnte und stehen damit sogar mit dem Citymanager Thomas Herr in Kontakt. Ein Mitternachtsmarkt in der Rössle-Unterführung, die normalerweise nur für Stadtführungen geöffnet wird, ein ursprünglicher Bauern- und Handwerkermarkt vor dem Heimatmuseum oder eine Uhrenausstellung von privaten Sammlern mit Flohmarkt – Leben in die Innenstadt zu bringen, das ist das Ziel.

Vereine unterstützen

Gerne würde die Gruppe auch Vereine unterstützen, die ein Stadtfest feiern wollen. Denn: "Der Muslenplatz ist trostlos, die Naturtribüne dort wird nicht bespielt, es gibt viele Leerstände, ins City-Rondell zieht jetzt ein Fitness-Center ein und für Kinder gibt es in der Innenstadt gar nichts", bemängelt Melanie Schwörer, deren achtjähriger Sohn sich deshalb weigert, mit ihr in die Stadt zu gehen. Das Betreten des ehemaligen Landesgartenschaugeländes sei für viele bei Dunkelheit angstbesetzt, fügt Yvonne Hauser hinzu.

Spannendes am Stammtisch

Mit ihrem Interesse für Geschichte hat sie schon so manchen Abend am Stammtisch von "Mir Schwenninger" gefüllt. Bis zu 80 Mitglieder treffen zusammen, wenn Themen wie die Bärenbrauerei oder der alte Friedhof auf der Tagesordnung stehen. Demnächst sei sie sogar Besitzerin einer originalen Hippe, schwärmt das Mitglied der Trachtengruppe des Heimatvereines. Neben ihrem Engagement für ihr Schwenningen kümmert sich Yvonne Hauser auch um ihre Mitmenschen und um Tiere. Sie besucht Alleinstehende, hilft, was zu helfen ist, betreut Hunde und unterstützt die Taubenhilfe.