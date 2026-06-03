Engagement für die Region: Lions-Club Weil am Rhein spendet mehr als 10.000 Euro fürs Gemeinwohl

Der Weiler Lions-Club hat erneut Spenden an gemeinnützige Einrichtungen verteilt. Die Mittel dafür hat er im Vorjahr auch beim 3-Länder-Stadt-Festival erwirtschaftet.

Der Lionsclub Weil am Rhein hat in diesem Jahr mit zwei größeren Aktivitäten finanzielle Mittel gesammelt, die während der vergangenen Monate an verschiedene Einrichtungen der Region verteilt worden sind. So hat Lions-Präsident Andreas Remdt der Feuerwehr Weil am Rhein einen Scheck über 5000 Euro überreicht, mit dem die Beschaffung einer modernen Reanimationspuppe zur Ausbildung von Erste-Hilfe-Maßnahmen ermöglicht wurde.

Für das Friedlinger Jugendzentrum La Loona überreichte er einen Scheck in Höhe von 1500 Euro für laufende Kosten wie Reparaturen, Lebensmittel oder Equipment. Die DLRG Weil am Rhein erhielt 1500 Euro für die Tauchscheinausbildung von jugendlichen Mitgliedern, mit denen das notwendige Equipment und Honorare bestritten werden können.

Der Förderverein der Rheinschule bekam 200 Euro für ein Schulfest und die Bonds Big Band der Städtischen Sing- und Musikschule tausend Euro für die Finanzierung der Reise nach Leipzig zum Kidsjazz-Festival, an dem die Band teilnahm.

Hilfen für Kinder aus suchtbelasteten Familien

Die Drogen- und Jugendberatungsstelle des Vereins Arbeitskreis Rauschmittel Lörrach erhielt 2500 Euro für ihr Projekt „KiSEL“, das Hilfen für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien bietet. Bereits seit 2006 besteht das Projekt, das für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus suchtbelasteten Familien im Landkreis Lörrach offen ist .

Die Mittel wurden vom Weiler Lions-Club durch die Teilnahme am Weihnachtsmarkt und dem 3-Länder-Stadt-Festival im Vorjahr erwirtschaftet. Deshalb beteiligt er sich erneut an der Vereinsmeile des Festivals am 12. und 13. Juni mit Zuckerwatte und Crêpes. Weitere Infos zum Weiler Lions-Club unter www.weil-am-rhein.lions.de