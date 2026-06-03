Engagement für die Region: Lions-Club Weil am Rhein spendet mehr als 10.000 Euro fürs Gemeinwohl

Der Weiler Lions-Club hat erneut Spenden an gemeinnützige Einrichtungen verteilt. Die Mittel dafür hat er im Vorjahr auch beim 3-Länder-Stadt-Festival erwirtschaftet.
Der Lionsclub Weil am Rhein hat in diesem Jahr mit zwei größeren Aktivitäten finanzielle Mittel gesammelt, die während der vergangenen Monate an verschiedene Einrichtungen der Region verteilt worden sind. So hat Lions-Präsident Andreas Remdt der Feuerwehr Weil am Rhein einen Scheck über 5000 Euro überreicht, mit dem die Beschaffung einer modernen Reanimationspuppe zur Ausbildung von Erste-Hilfe-Maßnahmen ermöglicht wurde.