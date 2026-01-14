Engagement für die Gemeinschaft: Feuerwehr Bochingen leistete 576 Stunden Hilfe

Die Einsatzkräfte in Bochingen blickten auf 21 Einsätze zurück. Bürgermeister Matthias Winter zeigte seinen Respekt vor der breiten Aufgabenpalette der Wehr und sprach Lob aus.
Nicht nur die Pflichtaufgaben vorbildlich wahrgenommen, sondern mit zahlreichen Aktivitäten Gelder für Kameradschaftspflege generiert und mit verschiedenen Aktionen in den Ort und das gesellschaftliche Leben hineingewirkt – so präsentierte sich die Bochinger Abteilungswehr Bürgermeister Matthias Winter, dem Stadtkommandanten Manuel Suhr, dessen Stellvertretern Gerhard Jackl und Bernd Schmid.