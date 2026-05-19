Der Bund prüft verschiedene Optionen für den Wiederverkauf des Energiekonzerns Uniper – auch ein Börsengang ist im Gespräch. Es winken Milliardeneinnahmen für den klammen Staatshaushalt.
Berlin/Düsseldorf - Rund dreieinhalb Jahre nach der Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper beginnt die Bundesregierung mit dem Wiederverkauf des Unternehmens. Dabei prüft der Bund neben einem Verkauf offenbar auch einen Börsengang, wie aus einer am Dienstag in der "Financial Times" veröffentlichten Anzeige hervorgeht. Eine endgültige Entscheidung über Umfang, Zeitpunkt oder Form einer möglichen Transaktion ist demnach aber noch nicht gefallen. Uniper befindet sich aktuell zu gut 99 Prozent in der Hand des deutschen Staates.