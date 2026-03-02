Energiewirtschaft in Lörrach: Grüne sind für einen Strombilanzkreis

Selbst erzeugten Strom selbst nutzen – das soll für die Stadt Lörrach ein Strombilanzkreis möglich machen. Ob sich die Sache rechnet, muss aber erst noch geprüft werden.
Wer Strom mit einer (Solar-)Anlage erzeugt und ihn nicht direkt verbraucht, speist die überschüssige Energie ins Netz ein, sofern keine eigenen Speicherkapazitäten vorhanden sind. Dafür gibt es eine Vergütung. Reicht der selbst produzierte Strom nicht aus, muss der zusätzliche Bedarf ganz normal über das Netz gedeckt werden. Diese zwei unabhängigen Rechnungen wollen die Grünen für die Stadt Lörrach zusammenführen. Dies soll mit einem so genannten Strombilanzkreis geschehen. Rechnerisch wird dabei die eingespeiste mit der verbrauchten Menge zusammengeführt, was die Sache für die Stadt günstiger machen soll.