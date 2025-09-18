Energiewende-Vortrag in Furtwangen: Bürgerinitiative lockt 300 Zuhörer

Die kritische Auseinandersetzung mit der Windkraft zieht: Auf Fritz Vahrenholt folgen weitere Referenten. Das plant die BI Gegenwind 2.0 Oberes Bregtal als nächstes.
Auf Einladung der Bürgerinitiative (BI) Gegenwind 2.0 Oberes Bregtal referierte Fritz Vahrenholt vor rund 300 interessierten Zuhörern in der Festhalle Furtwangen. Der Professor, ehemalige Hamburger Umweltsenator und frühere Vorstand in Unternehmen der Erneuerbaren Energien präsentierte einen fundierten, faktenreichen Vortrag zur aktuellen Energiepolitik Deutschlands – und stellte kritische Fragen zur Wirksamkeit und Umsetzbarkeit der Energiewende. Das schreibt die BI in einer Pressemitteilung.