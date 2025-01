Energiewende in Balingen: Alternativlos – Eine dezentrale neue Welt aufbauen

1 Offene Fragen gibt es viele. Antworten auch (von links): Matthias Bauer, Dirk Abel, Dirk Seidemann, Matthias Schlagenhauf, Tanja Leinweber, Matthias Brunotte und Maike Schmid. Foto: Ungureanu

Unter dem Titel „Energie-Mix für die Region Neckar-Alb – so funktioniert’s“ hat die Initiative Energie zu einem Informationsabend rund um eine wirtschaftliche, verlässliche und zukunftsfähige Energieversorgung eingeladen.









Es geht um die Zukunft, und es geht um Akzeptanz: „Balingen“, räumte Oberbürgermeister Dirk Abel ein, sei „nicht ganz vorne, was die Energiewende angeht.“ Ganz klar, dass man hier vor Ort das weltweite Problem nicht werde lösen können, aber: „In Balingen tut sich was.“ Abel erinnerte an den Elektro-Bus, der beim Fahren aufgeladen wird, an den Nahwärmeplan, der in Arbeit sei, an künftige Windkraftanlagen bei Ostdorf: In Balingen, sagte er, werde man die Energiewende mit den Bürgern gestalten.