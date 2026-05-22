Energiewende: So ist der Stand bei Rottweils erster Agri-PV-Anlage

Ein Biotop, ein Merowingergrab und die Blockadehaltung der EU beim „Solarpaket I“ – wer eine Photovoltaik-Anlage plant, kann auf so manche unvorhergesehene Hürde stoßen.
Ein Landwirt und ein Solar-Unternehmen planen gemeinsam Rottweils erste Agri-PV-Anlage. Selbst die Rottweiler CDU, die den Flächenverbrauch durch PV-Parks kritisch sieht und mit einer Art Blockadehaltung begleitet, kann sich damit anfreunden. 2023 startete das Verfahren. Doch nun kam es Verzögerungen, wie Rainer Christ vom beauftragten Ingenieurbüro BIT in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses (UBV) berichtete.