Energiewende ist Thema im Rat: Darum zeigen sich die Ruster ernüchtert über Wärmeplanung

1 Potenzial für ein Wärmenetz gebe es in Rust – eine Umsetzung ist allerdings nicht möglich. Foto: Köhler

Gemeinsam mit fünf weiteren Städten und Gemeinden befasste Rust sich mit der Energiewende. Die Arbeit im Konvoi bringe viele Vorteile, gehe jedoch nicht genug auf Besonderheiten wie den Europa-Park ein, hieß es in der Ratssitzung.









Der Ruster Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am Montag mit der interkommunalen Wärmeplanung. Erarbeitet wurde das vorgestellte Konzept der Firma Drees und Sommer für einen Konvoi, also einen Zusammenschluss von insgesamt sechs Gemeinden: Herbolzheim, Kenzingen, Ringsheim, Rheinhausen, Weisweil und Rust. Alle anderen Gemeinden des Konvois hatten das Thema schon im Rat besprochen und Zustimmung für die erarbeiteten Maßnahmen erteilt. Rust jedoch stelle mit dem Europa-Park einen Spezialfall dar, erklärte der stellvertretende Projektleiter Philipp Herrmann, der dem Rat die Ergebnisse vorstellte.