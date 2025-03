Nach den umfangreichen Informationen zur Windkraft Rappeneck gab es in der gut besuchten Bürgerversammlung für Furtwangen und Vöhrenbach in der Vöhrenbacher Festhalle auch noch zahlreiche Fragen, sowohl online wie aus dem Saal.

So wurde gefragt, ob der Rückbau der Anlage gesichert ist, auch wenn der Betreiber nicht mehr existiert. Doch hier wird beim Landratsamt eine Bürgschaft hinterlegt, die dann auch den Rückbau einschließlich Fundament sicherstellt. Angesprochen wurde ebenso die Brandgefahr, wobei man hier mit der Feuerwehr im Gespräch ist. Es gibt auch bereits im Vorfeld viele Vorgaben und Vorkehrungen gegen diese Gefahr, die relativ gering sei.

Ein Anwohner vom Vöhrenbacher Sommerberg monierte, dass die fünfte Anlage erst nachträglich in die Planung aufgenommen wurde. Diese Anlage sei sehr nahe am Wohngebiet Sommerberg. Er selbst sei davon nicht betroffen, aber es gebe sicher Bewohner, die sich hier gestört fühlen können durch Schattenwurf, Geräusche und mehr.

Anlagen produzieren Strom für 50 000 Menschen

Mit den Anlagen wird Strom für etwa 50 000 Menschen erzeugt, aber in dem Raum leben nur etwa 14 000 Menschen, also wird weit mehr erzeugt als benötigt. Der Regionalverband macht allerdings deutlich, dass man vom Land die Vorgabe hat, entsprechende Mengen an Windkraft zu produzieren, aber nur an wenigen Stellen im Landkreis sind solche Anlagen möglich. Die Windkraft Rappeneck sei daher natürlich nicht nur für den Eigenbedarf.

Ebenso wurde erläutert, dass der Schall einer Windkraftanlage weit geringer sei als der vom Straßenverkehr. Und auch der Schattenwurf sei klar geregelt. Im Zweifel schaltet die Anlage bei zu viel Schattenwurf für die Wohnhäuser eine gewisse Zeit ab.

Ein anderes Thema war die Gefahr durch Eis-Wurf von den Rotoren. Doch Sensoren in den Rotoren erkennen die Gefahr und schalten die Anlage rechtzeitig ab. Gefragt wurde auch, weshalb sich immer wieder Windräder nicht drehen, obwohl doch der Strom offensichtlich benötigt wird. Doch dies kann verschiedene Ursachen haben: So müssen die Anlagen regelmäßig gewartet und auch immer wieder einmal repariert werden. Zu bestimmten Zeiten müssen bestimmte Windräder zum Schutz von Fledermäusen stehen bleiben.

Nicht zuletzt hat die Strombörse die Möglichkeit Windräder abzuschalten, wenn aktuell zu viel Strom produziert wird.

Warum drehen sich die Windräder manchmal nicht?

Ebenso wurde nach dem Schutz der Rotmilane gefragt. Hier wurde im vergangenen Jahr zur Sicherheit eine neue Untersuchung durchgeführt. Auf jeden Fall habe man keine Nester bei den Standorten festgestellt, die ohnehin normalerweise am Waldrand zu finden sind. Auch wichtige Fluglinien dieser Vögel gab es nicht. Bei der genauen Planung der Standarte werden aber auch diese Untersuchungen noch einmal exakt berücksichtigt und bei Bedarf kleine Verschiebungen vorgenommen.

Speicherung es Stroms nicht vorgesehen

Ein weiteres wichtiges Thema war die Infrastruktur, die Leitungen von den Windkraftanlagen zum bestehenden Stromnetz. Hier sind unterirdische Leitungen geplant und diese beispielsweise in bestehende Wege integriert. Der Netzanschluss selbst werde in der Region realisiert. Möglicherweise kann man auch direkt in bestehende Umspannwerke einspeisen.

Nicht zuletzt wurde auch die Speicherung des Stroms angesprochen. Aktuell ist diese nicht vorgesehen, könnte sich aber im Lauf der Energiewende noch entwickeln. Vor allem aber sei es wichtig, dass die Windkraft eine ideale Ergänzung der Photovoltaik ist. Denn starken Wind hat man gerade dann häufig, wenn die Sonne nicht scheint, nachts oder bei schlechtem Wetter.

Die Antworten auf die in der Versammlung vorgebrachten Fragen werden ebenso wie die an diesem Abend online eingereichten Fragen zusammen mit dem Protokoll der Versammlung in Kürze veröffentlicht.

Auf der Homepage der Stadt Vöhrenbach (www.voehrenbach.de) ist bereits die Präsentation zu den verschiedenen Fachvorträgen online.