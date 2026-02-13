Energiewende in Steinen: Heizen mit Gas könnte in Zukunft teurer werden

Eine Veranstaltung der Gemeindeverwaltung hat über den Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden informiert.
Von den 2600 Gebäuden in Steinen wird nach Angaben von Klimaschutzmanager Ronny Buth die Hälfte mit Gas und jedes sechste Haus mit Heizöl beheizt. Die Bürger, die keinen Nahwärmanschluss bekommen können, müssen mittelfristig eine Entscheidung darüber treffen, wie sie zukünftig ihr Haus heizen wollen. Seit 2024 dürfen in Neubauten in Neubaugebieten laut Gebäudeenergiegesetz nur Heizungen installiert werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen.