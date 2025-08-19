Energiewende in Simmozheim: Möglicher Windpark im Gerechtigkeitswald sorgt weiter für Wirbel

Entsteht im Gerechtigkeitswald in Simmozheim ein Windpark? Das Thema sorgt weiter für Wirbel. Jetzt meldete sich mit Klemens Schmiederer aus Simmozheim ein Bürger zu Wort.
Das Thema Windkraft polarisiert. Seit Jahren arbeitet der Regionalverband Nordschwarzwald daran, geeignete Flächen für die Windkraft auszuweisen. Im September soll darüber entschieden werden. Inzwischen hat die Diskussion Simmozheim erreicht. Mit auf der Liste steht das Gebiet WC 4. Die rund 170 Hektar große Fläche befindet sich im Gerechtigkeitswald zwischen Möttlingen, Unterhaugstett, Simmozheim, Ottenbronn und Neuhengstett. Simmozheim hat hier eine Enklave.